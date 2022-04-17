أوكرانيا تعلق إجلاء المدنيين من الشرق بسبب “غياب الاتفاق
هبة بريس _ وكالات
أعلنت السلطات الأوكرانية، الأحد، تعليق عمل الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين من شرق أوكرانيا، في غياب اتفاق مع الجيش الروسي على وقف إطلاق النار.
وقالت نائبة رئيس الوزراء، إيرينا فيريشوك، “هذا الصباح، فشلنا في التفاوض مع المحتلين لوقف إطلاق النار. لهذا السبب، للأسف، لن نفتح ممرات إنسانية اليوم”.
وأضافت “نحن لا ندخر جهدا لاستئناف عمليات الإجلاء في أسرع وقت ممكن”.
كما طالبت فيريشوك بفتح ممر لإجلاء الجنود الجرحى من مدينة ماريوبول التي دمرها القتال.
وحذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، من أن “تصفية” آخر المقاتلين الأوكرانيين الموجودين في مدينة ماريوبول الساحلية التي تحاصرها القوات الروسية “سينهي المفاوضات” مع موسكو.
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إن عمل الممرات لاجلاء المدنيين الاوكرانين ماهو الا عمل انساني فلهذا يجب على روسيا توقف إطلاق النار على المدنيين…
ماكفايا قتل الابرياء المدنيين الاوكرانين يجب منع هذه الحرب المدمرة…
يجب على الدول بالتدخل العاجل لمنع هذه الحرب لأنها ستخلف دمارا شاملا معنويا وبشريا وستزيد ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
متى ستنتهي هذه الحرب لأنها دمرت الإقتصاد العالمي ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
يجب التفاوض مع المحتلين لوقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية من أجل حماية المواطنين الاوكرانين…
يجب ان يكون جهدا كبيرا من أجل الاجلاء في أسرع وقت ممكن مع إيقاف اطلاق النار ….
حرب روسيا واوكرانيا دمرت الاقتصاد العالمي مما جعلت الاسعار في المواد الأساسية ترتفع ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم….
يجب أن تفتح ممرات الإنسانية لاجلاء الجرحى جنود مدينة ماريوبول التي دمرتها الحرب ومراعاة الأطفال من هذه الحرب ….
يجيبوا ان يوفوا بالاتفاق على فتح الممرات الإنسانية من أجل اجلاء المدمنين من شرق أوكرانيا …
الحرب التي تجري بين البلدين روسيا واوكرانيا دمرت المجال الاقتصادي بصفة عامة حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم ….
يجب فسخ هذآ الحصار الروسي مع فتح المفاوضات مع موسكو..مع التدخل الفوري لوقف هذه الحرب….
يجب مراعاة مشاعر الاطفال تجاه هذه الحرب التي خلفت فيه الخوف ودمرت نفسيته بمعنى الكلمة نطالب بالتدخل العاجل لمنعها.
يجب ان تكثف الجهود والتدخلات من أجل حماية المواطنين الاوكرانين وفتح هذه الممرات الإنسانية لانقاذهم…
نتمنى ألا تطول هذه الحرب المدمرة حتى لاتكون كارثة على العالم لايحمد عقباها بالنسبة الإقتصاد العالمي…
بسببها ستنهار البنية الإقتصادية والمعيشية تضرب العالم بأكمله إذا استمرت لمدة طويلة ولطفك بنا يآرب نتمنى بتوقيفها الفوري…
نطالب العالم بأكمله ان يتدخل ويمنع هذه الحرب المدمرة حتى لا تكون كارثة إنسانية صعبة الخروج منها. ..
بسبب هذه الحرب نحن نعاني من غلاء الاسعار الساروخية في جميع المواد الغذائية الأساسية والمحروقات ووووووووووو يجب على السلطات الحكومية أن تجد حلا مناسبا للحد من هذه الحرب متخوفين ان تؤدي إلى حرب عالمية…
الى متى ستنتهي هذه الحرب المدمرة نفسيا وماديا ومعنويا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ..نطالب بوقف إطلاق النار…
مشهد مؤثر جدا ومحزن جدآ ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..نريد حلا مناسبا يرضي الطرفين للحد من هذه الحرب..
حسبنا الله ونعم الوكيل نحن بشر ضد هذه الحرب..يجب وقف إطلاق النار من أجل مراعاة الاطفال والمسنين …التدخل ثم التدخل الفوري…