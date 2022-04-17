حريق ضخم قرب فيلا عادل إمام بمصر

2022-04-17 / 00:00
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هبة بريس - وكالات

شب حريق هائل، مساء السبت، في مصنع بالقرب من نطاق سكن الفنان عادل إمام بمنطقة الفلل على طريق المنصورية دائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة.

وتلقت غرفة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق ضخم في مصنع للسجائر بالكيلو 26 طريق المنصورية بدائرة قسم شرطة كرداسة.

وتداول مغردون مقاطع فيديو تظهر أن النيران التهمت المصنع بالكامل وطالبوا أجهزة الدفاع المدني بسرعة التحرك.

يشار إلى أن تلك هي نفس المنطقة المعروفة بمنطقة الفلل، ويقطن فيها عدد من المشاهير وعلى رأسهم الفنان عادل إمام، وهي قريبة كذلك مم طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

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