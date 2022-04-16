الوداد يعود بفوز ثمين من الجزائر أمام شباب بلوزداد في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال
هبة بريس - القسم الرياضي
حقق الوداد الرياضي فوزا ثمينا أمام مضيفه شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت بملعب 5 جويليه بمدينة الشراقة، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وسجل الكونغولي مبينزا هدف التقدم للوداد الرياضي في الدقيقة 46 من الجولة الثانية.
ولعب الوداد الرياضي بنقص عددي منذ الدقيقة 4 بعد طرد متوسط ميدانه جلال الداودي.
وسيلتقي الطرفان في موقعة الإياب يوم السبت القادم بداية من العاشرة مساء بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
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