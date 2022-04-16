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العيون: الرصاص يلعلع لتوقيف مشتبه فيه

2022-04-16 / 22:24
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هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها، أن مقدم شرطة يعمل بفرقة مكافحة العصابات بولاية أمن العيون، إضطر مساء اليوم السبت 16 أبريل الجاري، لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل احترازي لتحييد الخطر الصادر عن شخص من ذوي السوابق القضائية، والذي هدد عناصر الشرطة وعرض سلامتهم لاعتداء جدي بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير.

وحسب المصادر ذاتها التي أكدت أن المعطيات الأولية للبحث، أبانت أن دورية للشرطة على مستوى شارع المامون بحي المعطى الله بالعيون تمكنت من توقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر 31 سنة، لكونه كان يشكل موضوع ثلاث مذكرات بحث من أجل الضرب والجرح وتعدد السرقات الموصوفة، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة وهدد أمن عناصر الشرطة بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير.

ولدفع هذا الخطر الوشيك والداهم، يؤكد المصدر استخدم أحد عناصر الدورية الأمنية سلاحه الوظيفي بشكل اضطراري مطلقا رصاصة أصابت المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى، مما مكن من درء الخطر وتوقيف المعني بالأمر وحجز السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة الطبية بالمستشفى رهن العلاج، في انتظار اخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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