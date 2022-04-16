مدير “البسيج”: منطقة الساحل أصبحت البؤرة الارهابية الأخطر في المنطقة
قال حبوب الشرقاوي مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية BCIJ ،أن مخيمات تندوف جنوب الجزائر قد تحولت إلى مرتع لتجنيد الإرهابيين، حيث تم رصد تجنيد شباب من قبل جهاديين محليين وارسللهم الى بؤر التوتر للالتحاق بتنظيم القاعدة في “بلاد المغرب الاسلامي “.
واضاف الشرقاوي، في حوار مع وكالة إيفي الإسبانية، أن داعش فقد معاقله في الشرق الأوسط و الرباط تدرس كيفية إعادة المقاتلين المغاربة إلى وطنهم لمحاكمتهم هنا، حيث ستشمل العودة إلى الوطن حسب الشرقاوي أقاربهم العالقين في تلك البؤر.
وبحسب أرقام البسيج ، فقد سافر 1663 شخصًا من المغرب إلى سوريا و العراق للقتال في صفوف الجماعات الجهادية المختلفة ، وانضم 1062 منهم إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم 747 قتلوا فيما تم اعتقال 251 في سوريا والعراق وأعيد 270 إلى المغرب.
إلى جانب هؤلاء الجهاديين ، سافرت 291 امرأة ، وكثير منهن أنجبن أطفالًا بمجرد استقرارهن في تلك المنطقة.
6 تعليقات
المجد والشرق لقواتنا الأمنية الساهرة على حماية البلاد و العباد وجب انزال أقصى العقوبات حتى الاعدام فلو تمكنوا منا لكانت الفاجعة ..
بجب الحكم بالمؤبد والاعمال الشاقة على من خولت له نفسه يالمس بأمن الدولة واستقرارها، فاللهم من يريد بهذا الوطن العزيز كيدا فاردد اللهم كيده في نحره..
مهما كانت مخططات دولة الامارات لزعزعة امن المغرب فلن تنال منه لان للمغرب رجالات اقوياء وجيش يحميه وملك فطن يرعاهت فتحية لرجال الحموشي…
كل التحية والتقدير والشكر لكل العناصر العسكرية والأمنية الساهرة على حماية الوطن والمواطن والشعاير الدينية والمقدسات حفظكم الله واعزكم ونصركم وسدد خطاكم تحيا المملكة المغربية الشريفة والمحترمة الله الوطن الملك..
حسبي الله ونعم الوكيل الله ينتقم من كل واحد سولت له نفسه زعزعة الاستقرار وامن المغرب والمغاربة..
الضرب بيد من حديد لكل ارهابي يريد زعزعة أمن بلادنا .المجد والاحترام والتقدير للامن الوطني ومراقبة التراب الوطني ..