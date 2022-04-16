مدير “البسيج”: منطقة الساحل أصبحت البؤرة الارهابية الأخطر في المنطقة

هبة بريس - الرباط

قال حبوب الشرقاوي مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية BCIJ ،أن مخيمات تندوف جنوب الجزائر قد تحولت إلى مرتع لتجنيد الإرهابيين، حيث تم رصد تجنيد شباب من قبل جهاديين محليين وارسللهم الى بؤر التوتر للالتحاق بتنظيم القاعدة في “بلاد المغرب الاسلامي “.

واضاف الشرقاوي، في حوار مع وكالة إيفي الإسبانية، أن داعش فقد معاقله في الشرق الأوسط و الرباط تدرس كيفية إعادة المقاتلين المغاربة إلى وطنهم لمحاكمتهم هنا، حيث ستشمل العودة إلى الوطن حسب الشرقاوي أقاربهم العالقين في تلك البؤر.

وبحسب أرقام البسيج ، فقد سافر 1663 شخصًا من المغرب إلى سوريا و العراق للقتال في صفوف الجماعات الجهادية المختلفة ، وانضم 1062 منهم إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم 747 قتلوا فيما تم اعتقال 251 في سوريا والعراق وأعيد 270 إلى المغرب.

إلى جانب هؤلاء الجهاديين ، سافرت 291 امرأة ، وكثير منهن أنجبن أطفالًا بمجرد استقرارهن في تلك المنطقة.

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