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توقيف ” نصاب” بشتوكة إنتحل صفة مسؤول قضائي وحاز على اكثر من 100 مليون

2022-04-16 / 22:44
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أحالت مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي ببيوكرى التابع لسرية اشتوكة أيت باها، شخص في الثلاثينات من عمره، اليوم السبت 16 أبريل الجاري، على انظار النيابة العامة. بإبتدائية إنزكان، متهم بالنصب والإحتيال وإنتحال صفة ينظمها القانون.

وكانت مصالح الدرك قد اوقفت المتهم الخميس الماضي، بعد توجيه سيدة شكاية الى النيابة العامة ، تتهم الشخص الثلاثيني ب ” الابتزاز ” ليتم نصب كمين له، مساء الخميس واعتقاله في حالة تلبس بتسلم أموال من الضحية .

الموقوف سبب أن هدد المشتكية، بشر صورة فاضحة لها، قبل أن يقوم نفس الشخص بمعاودة الإتصال بها منتحلا صفة مسؤول قضائي بمحكمة إنزكان، مطالبا إياها بمبلغ مالي مهم مقابل التدخل لها في قضيتها. حيث تم اللقاء الأولي بينها قبل مدة، سلمته خلاله مبلغ عشرة آلاف درهم، قبل أن يعاود الإتصال بها ومطالبتها بالمزيد ليسقط في كمين محكم بأحد مطاعم منطقة سيدي بيبي .

الموقوف من ذوي السوابق القضائية سبق له أن عرض سيدة أخرى للنصب ولهف منها مبلغ 100 مليون سنتيم بطريقة ماكرة.

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