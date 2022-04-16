جامعة الحسن الأول بسطات

فضيحة “الجنس مقابل النقط” ..اعفاء رئيسة جامعة سطات

2022-04-16 / 21:00
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هبة بريس - الرباط

قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد اللطيف ميراوي اليوم السبت، اعفاء رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات، وذلك على اثر مابات مايعرف اعلاميا بفضيحة “الجنس مقابل النقط ” التي أطاجت بعدد من الاساتذة داخل الجامعة .

وتلقت رئيسة جماعة الحسن الأول بسطات هير اعفائها مساء اليوم السبت 16 أبريل .

ويشار أن جامعة الحسن الاول بسطات تحولت إلى قبلة للباحثين على الخبر ضمن واقعة ألقت بظلالها على المشهد الجامعي محليا ووطنيا، بعد تفجير قضية مابات يطلق عليها لدى عموم الناس ” فضيحة الجنس مقابل النقط”، والتي أثرت سلبا على السير العادي بهذه المؤسسة الجامعية وخلفت ردود أفعال بين أساتذة وطلبة طالبوا بحماية الجامعة من كل أشكال الاستهداف حفاظا على كرامة الطالب والاستاذ معا، وتثمينا للمجهودات المبذولة من جهة، لاضفاء نوع من الشرعية والمصداقية للدبلومات الممنوحة لتعزيز المنافسة الشريفة لأصحابها حين مشاركاتهم في مباريات بجامعات أخرى.

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‫4 تعليقات

  3. مال الرجال واش كتحكم فيهوم الغرائز الحيوانية لهاذ الدرجة مبقاو يعرفو من الحلال من الحرام من لجامعة من بيت الزوجية لي يمكن ليهوم يمارسو الجنس فيها فاطار مشروع

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