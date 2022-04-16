اعتصام ومبيت ليلي لطلبة داخل ساحة كلية تازة

ع محياوي _ هبة بريس

يخوض طلبة بالكلية المتعددة التخصصات بتازة, اعتصاما مفتوحا ومبيتا ليليا داخل فضاء الكلية، منذ الإثنين الماضي للضغط من أجل تحقيق مجموعة من المطالب رفعوها الى ادارة الكلية .

ويحتج الطلبة المعتصمون على الواقع المزري للكلية في ظل غياب الحي الجامعي والمطعم والزحف على الماسترات والإقصاء المهول للطلبة من حقهم في المنحة ، كما يؤكد الطلبة أن دخولهم في هذا الاحتجاج المفتوح ، جاء بعدما فشلت إدارة الكلية في ايجاد حل لملفهم المطلبي.

ويأتي اعتصام الطلبة قبل ساعات من عرض ملف يخص اختلالات بناء هذه الكلية، أمام قسم جرائم الأموال باستئنافية فاس، التي برأت 6 متهمين منهم مدير شركة ومسير مكتب للدراسات التقنية ومهندسين من تازة والدار البيضاء والرباط، من تهم الاختلاس والتبديد والتزوير.

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