البرلمان الجزائري

الجزائر ..منع نائب من دخول البرلمان لخدمته في الجيش الفرنسي

2022-04-16 / 19:56
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هبة بريس - وكالات

منعت السلطات الجزائرية نائبا عن الجالية بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، من دخول مقر الهيئة التشريعية؛ بتهمة خدمته في قوة اللفيف الأجنبي للجيش الفرنسي قبل سنوات.

وبحسب ما أفادت به مصادر صحفية جزائرية، السبت، فإن الأمر يتعلق بالنائب محمد بخضرة، ممثل عن الجالية الجزائرية بمنطقة جنوب فرنسا، وينتمي إلى حزب الجبهة الوطنية الجزائرية المحافظ.

ووفق المصدر، فإن النائب المعني منع قبل أيام من دخول مقر الغرفة الأولى للبرلمان.

وأشار إلى أن لجنة الشؤون القانونية استمعت للنائب بخضرة عبر اتصال مرئي، وأكد خلالها أنه يرفض إجراءات رفع الحصانة عنه.

وأخفى بخضرة، وفق نفس المصدر، معلومات بشأن خدمته قبل سنوات في قوة اللفيف الأجنبي الفرنسي كممرض، وقيامه بمهام في عدة دول إفريقية، عندما قدم ملف ترشحه للانتخابات البرلمانية التي نظمت في 12 يونيو/ حزيران 2021.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق من النائب بخضرة، إزاء ما أوردته الصحيفة المحلية.

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‫3 تعليقات

  2. ياك ممثل الجالية في فرنسا عادي يكون خدم فالجيش الفرنسي علاش منعوه!!!!

  3. 5099977 هذا رقم التقاعد ولزلت لم اتوصل بتقاعدي خدمت فالجيش المغربي ازيد من 32 لمن نشكي في هذا رمضان لله الواحد القهار. كما يقول المثل لمن تعاود زابورك ياداوود = احسن عون من جات فيه.

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