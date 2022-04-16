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هل يصبح بديلا للأوكراني والروسي ؟ ..الهند تقترح تزويد المغرب بالقمح

2022-04-16 / 19:44
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هبة بريس - الرباط

طلبت الحكومة الهندية، من بعثاتها الدبلوماسية في الخارج تسهيل تصدير القمح للدول التي اعتادت التزود بالقمح الروسي والأوكراني، والذي توقفت إمدادات كثير منها، خاصة في شمال إفريقيا، بسبب الحرب التي لازالت مستمرة بين الطرفين

واقترحت الهند على لسان هيئة تنمية الصادرات الزراعية والغذائية المصنعة (أبيدا)، وهي هيئة حكومية، عزمها تصدير القمح الى اسواق جديدة من بينها المغرب والجزائر وتونس ، بعد مصر التي بدأت تستورد كميات من القمح من الهند .

وتسببت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، في التأثير على استيراد القمح واضطرب الاستيراد من أوروبا الشرقية، حيث كانت تمثل كل من روسيا وأوكرانيا 30% من صادرات القمح على مستوى العالم.

وشهدت صادرات القمح الهندي انتعاشا خلال الأسبوع الماضي، بعد ارتفاع الأسعار العالمية بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، حيث وصل إجمالي الشحنات من البلاد إلى 6.6 مليون طن في السنة المالية الحالية حتى الآن.

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‫4 تعليقات

  3. بعض الدول استغلت الحرب والخلافات القائمة بين الدول من اجل تطوير اقتصادها

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