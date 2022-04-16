فيضانات جنوب افريقيا ..الامطار تقضي على آمال جهود الاغاثة

هبة بريس - وكالات

لا تزال أعداد الضحايا تتزايد جراء الفيضانات غير المسبوقة في جنوب أفريقيا، حيث أودت الكارثة بحياة نحو 400 شخص وبلغ عدد المتضررين أكثر من 41 ألفا.

وقضى تساقط الأمطار مجددا، اليوم السبت في جنوب إفريقيا، على الآمال في إحراز تقدّم في جهود الإغاثة حيث سقط معظم الضحايا في الساحل الشرقي في منطقة دوربان، وهي مدينة ساحلية في كوازولو-ناتال المفتوحة على المحيط الهندي ومركز الأمطار الغزيرة التي بدأت نهاية الأسبوع الماضي. كما لا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين.

وضربت الفيضانات الساحل الشرقي لهذه الدولة قبل نحو أسبوع، حيث سقط معظم الضحايا في مدينة ديربان المطلة على المحيط الهندي، وفي محيطها.

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