ادانة المغرب لاعتداءات الاقصى ..موقف للتاريخ وتأكيد على استمرار دعم القضية الفلسطينية

هبة بريس - الرباط

أعربت المملكة المغربية التي يرأس الملك محمد السادس لجنة القدس الشريف التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة واستنكارها القوي لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته والاعتداء على المصلين العزل داخل المسجد وفي باحاته الخارجية، مما خلف عددا من المصابين.

بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ذكرأن المملكة تعتبر أن “هذا الاعتداء الصارخ والاستفزاز الممنهج خلال شهر رمضان المبارك على حرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية، من شأنه أن يقوي مشاعر الحقد والكراهية والتطرف وأن يقضي على فرص إحياء عملية السلام في المنطقة”.

الموقف المغربي تجاه الاحداث الاخيرة بالمسجد الاقصى يعد دعما صريحا للقضية الفلسطينية، ويفند المغالطات التي روجت لها ابواق معادية ربطت مسالة التطبيع مع اسرائيل بتغيير المواقف التاريخية للرباط تجاه فلسطين ودفاع المملكة المستمر من اجل إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واضطلع المغرب منذ بداية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي بدور مهم في دعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، حيث أن هذا الموقف يأتي انطلاقا من مبادئ وقيم أخلاقية وإنسانية ومصير مشترك، بدعم صمود الشعب الفلسطيني من أجل نيل كافة حقوقه المشروعة.

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