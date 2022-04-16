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مقتل طفل مغربي يعيد رعب العنف المسلح بحي “البرنسيبي ” بسبتة المحتلة

2022-04-16 / 17:47
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هبة بريس - متابعة

لقي طفل مغربي يبلغ من العمر 15 سنة ، مصرعه بعد تعرضه لاطلاق نار على مصتوى الرأس بحي الأمير ألفونس بمدينة سبتة المحتلة المعروف باسم “إلبرينسيبي”.

وبحسب مصادر اعلامية محلية فقد تعرض الطفل المغربي لاطلاق نار على يد شخص مجهول كان على متن دراجة نارية ، وذلك أثناء تجوله بدراجة نارية وسط الحي المذكور، قبل أن تخترق الرصاصة الخوذة وتصيبه على مستوى الرأس، ليسقط مدرجا في دمائه قبل ان يلفظ انفاسه الاخيرة بمستشفى المدينة .

وعاد شبح العنف ليخيم مرة اخرى على الحي الشهير بالثغر المحتل ، حيث اضافت المصادر ذاتها ان المستهدف من عملية إطلاق النار هو صاحب الدراجة وهو صديق الضحية، والذي تربطه علاقة مع شبكات الإتجار في المخدرات .

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‫23 تعليقات

  1. إنها جريمة بشعة بحق هذا الطفل البريء يموت بهذه الطريقة الغامضة ولاندري السبب الرئيسي الذي دفع المجهول كان على متن دراجة نارية هل هي مؤامرة تستهدف أمن والسلطة البلاد ام هناك حسابات فيما بينهما والله أعلم….

  2. موته غامض جدا ؛ رحم الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون…

  3. يجب ان لا نسكت على هذه الجريمة البشعة التي لقيها هذآ الطفل البريء مصرعه بعد تعرضه لإطلاق النار في رأسه أدت به إلى الوفاة إنها جريمة بشعة فعلا يجب على الحكومة الإسبانية أن تأخذ بعين الاعتبار هذه القضية التي هزت الرأي العام وحسبنا آلله ونعم الوكيل…

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