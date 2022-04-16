مقتل طفل مغربي يعيد رعب العنف المسلح بحي “البرنسيبي ” بسبتة المحتلة

هبة بريس - متابعة

لقي طفل مغربي يبلغ من العمر 15 سنة ، مصرعه بعد تعرضه لاطلاق نار على مصتوى الرأس بحي الأمير ألفونس بمدينة سبتة المحتلة المعروف باسم “إلبرينسيبي”.

وبحسب مصادر اعلامية محلية فقد تعرض الطفل المغربي لاطلاق نار على يد شخص مجهول كان على متن دراجة نارية ، وذلك أثناء تجوله بدراجة نارية وسط الحي المذكور، قبل أن تخترق الرصاصة الخوذة وتصيبه على مستوى الرأس، ليسقط مدرجا في دمائه قبل ان يلفظ انفاسه الاخيرة بمستشفى المدينة .

وعاد شبح العنف ليخيم مرة اخرى على الحي الشهير بالثغر المحتل ، حيث اضافت المصادر ذاتها ان المستهدف من عملية إطلاق النار هو صاحب الدراجة وهو صديق الضحية، والذي تربطه علاقة مع شبكات الإتجار في المخدرات .

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