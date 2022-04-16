مقتل طفل مغربي يعيد رعب العنف المسلح بحي “البرنسيبي ” بسبتة المحتلة
هبة بريس - متابعة
لقي طفل مغربي يبلغ من العمر 15 سنة ، مصرعه بعد تعرضه لاطلاق نار على مصتوى الرأس بحي الأمير ألفونس بمدينة سبتة المحتلة المعروف باسم “إلبرينسيبي”.
وبحسب مصادر اعلامية محلية فقد تعرض الطفل المغربي لاطلاق نار على يد شخص مجهول كان على متن دراجة نارية ، وذلك أثناء تجوله بدراجة نارية وسط الحي المذكور، قبل أن تخترق الرصاصة الخوذة وتصيبه على مستوى الرأس، ليسقط مدرجا في دمائه قبل ان يلفظ انفاسه الاخيرة بمستشفى المدينة .
وعاد شبح العنف ليخيم مرة اخرى على الحي الشهير بالثغر المحتل ، حيث اضافت المصادر ذاتها ان المستهدف من عملية إطلاق النار هو صاحب الدراجة وهو صديق الضحية، والذي تربطه علاقة مع شبكات الإتجار في المخدرات .
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1
0
23 تعليقات
بعدما ان قولنا الحمدلله المياه رجعت إلى مجراها والعلاقات الديبلوماسية بين البلدين المغرب واسبانيا في تحسن واها نحن نسمع مثل هذه الأخبار الغير المفرحة وحسبنا آلله ونعم الوكيل…
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يجب على السلطات القضائية مع تنسيق السلطات الأمنية الإسبانية أن تقوم بالاجراءات للازمة والبحث الدقيق لملامسة هذه الجريمة البشعة التي ذهب ضحيتها هذا الطفل البريء…
المشكل الكبير هو أن جل الأطفال الموجودين في سبتة المحتلة هم قاصرين ؛ فأين هي حقوق الإنسان؟؟؟
يجب إيجاد حلول مناسبة لهجرة القاصرين الى سبتة المحتلة والتعامل مع ظاهرة الهجرة بصفة عامة ستظل قاصرة عن احتوائها وايجاد الحلول الجدرية لها؛ حتى لا يقع أطفالنا ضحية المجتمع والثمن هو حياته…
نطالب بالتدخل العاجل لمنع هذه الأفعال الإجرامية التي ذهب ضحيتها هذا الطفل البريء وحسبنا آلله ونعم الوكيل….
الآن أصبح الأمر صعب جداً يتطلب إجابته وعدم السكوت عليه في حق الاطفال القاصرين الموجودين في سبتة المحتلة والحد من الابتزازات والمضايقات من طرف الحكومة الإسبانية وعدم التهور؛ يجب إيقاف هذه الأفعال الإجرامية اللاخلاقية في حق الأطفال المحرومين من حقوقهم….
يجب على السلطات القضائية الإسبانية أن تقوم بالقبض على المتهم بقتل هذآ الطفل البريء ومحاكمته باقصى عوقبة ممكنة او تطبيق عليه حكم القصاص.. ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
نطالب بالتدخل العاجل السلطات القضائية الإسبانية بإجراء البحث الدقيق لملامسة هذه الجريمة البشعة حتي يكون عبرة لمن سولت له نفسه بفعل هذه الجريمة…
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم طفل لازال صغيرا يقتل بهذه الطريقة البشعة لهذا نحن كمغاربة نطالب بالتدخل العاجل لاسرجاع حق هذآ الطفل البريء بحكم على المتهم بالقصاص حتى يرتاح روح الفقيد…
يجب ايقاف هذه الأفعال الإجرامية في حق الاطفال القاصرين الموجودين في سبتة ومليلية المحتلتين وايجاد حلول بديلة لمنع هذه الجرائم البشعة التي يؤدي ثمنها غاليا الأطفال ….
كي يطمئن قلب أمه بصفة خاصة وللمغاربة بصفة عامة نطالب الحكومة الإسبانية ان تحكم على هذا المجرم باقصى عوقبة ممكنة مع الأشغال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكونا عبرة لغيره وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيه…
رحم الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ..نطالب بالاعدام….
خاص المراقبة من الوالدين ويعرفو ولادهوم معامن كيتمشاو
على مستوى الراس ماشي مصتوى
الله يرحمو
اللهم ارحمه برحمتك ياارحم الراحمين واجعله طائرا من طائر الجنة يآرب … أنا كمواطن مغربي لايمكنني ان اسمع مثل هذه الأفعال الإجرامية ولم احرك ساكنا .. أريد إعدامه فوراً بدون رحمة ولا شفقة …
الوضع اصبح لايبشر بالخير واعتقد ان المشكل سيتعقد وهذه القضية ستعرقل العلاقة بين المغرب واسبانيا ….
يجب اخذ حقه ولو كلف الامر احتجاجات أمام القنصلية المغربية لان دم هذآ الطفل البريء لن يذهب هباءا منثورا لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
إن تعرض الطفل المغربي لاطلاق النار على يد شخص مجهول لكارثة كبرى تحمد عقباه بالنسبة للسلطات الإسبانية……
أظن أنها مؤامرة من طرف شبكة الاتجار في المخدرات هو سبب وفاة هذآ الطفل البريء الذي ذهب ضحية هؤلاء المفسدين تجار المخدرات ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..