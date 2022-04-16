صورة لمزرعة القنب الهندي المفككة باسبانيا

على مساحة 67 هكتار ..اسبانيا تفكك أكبر مزرعة للكيف بأوروبا

2022-04-16 / 17:28
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هبة بريس - وكالات

تمكنت الشرطة الإسبانية، الأربعاء الماضي ، من تفكيك أكبر مزرعة للقنب الهندي بمنطقة “نافارا” وتوقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ادارتهم للمزرعة التي وصفت انها الاكبر بأوروبا .

وكشفت الشرطة الاسبانية عبر لويس فرونتيرا المتحدث باسم الحرس المدني الإسباني إن المزرعة المفككة في نافارا تضم 415 ألف شتلة، موزعة على 67 هكتار، وتصل قيمتها إلى 100 مليون يورو.

وأضاف فرونتيرا أنه بالإضافة إلى الأشخاص الثلاثة المعتقلين، يخضع اثنان آخران للتحقيق في منطقة إقليم الباسك المجاورة.

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تعليق واحد

  1. المغرب متقدم اذا على اسبانيا عندما مرر وزير الداخلية قانونا بالبرلمان يجيز زراعة الكيف بدعوى انه يوظف في صناعة الدواء الزمان بيننا ليكشفكم ويكشف من سيستفيد من زراعة الكيف الذي سيحول إلى الشيرة ضرورة

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