المغرب: ندين ونستنكر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى

2022-04-16 / 16:54
3
هبة بريس

أعربت المملكة المغربية التي يرأس عاهلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لجنة القدس الشريف التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة واستنكارها القوي لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته والاعتداء على المصلين العزل داخل المسجد وفي باحاته الخارجية، مما خلف عددا من المصابين.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة تعتبر أن “هذا الاعتداء الصارخ والاستفزاز الممنهج خلال شهر رمضان المبارك على حرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية، من شأنه أن يقوي مشاعر الحقد والكراهية والتطرف وأن يقضي على فرص إحياء عملية السلام في المنطقة”.

وأضاف المصدر ذاته أن المملكة المغربية تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى مقدساته.

وأشار إلى أنه “بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فقد تم تبليغ هذا الشجب والتنديد مباشرة إلى رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرئاسيات الفرنسية .. استطلاع يبوء ماكرون الصدارة

الرئاسيات الفرنسية .. استطلاع يبوء ماكرون الصدارة

2022-04-16 / 18:15
Photo of ادانة المغرب لاعتداءات الاقصى ..موقف للتاريخ وتأكيد على استمرار دعم القضية الفلسطينية

ادانة المغرب لاعتداءات الاقصى ..موقف للتاريخ وتأكيد على استمرار…

2022-04-16 / 18:08
Photo of الملك مبرقا عاهلة الدنمارك: “معتزون بما يربط أسرتينا من روابط الصداقة والتقدير”

الملك مبرقا عاهلة الدنمارك: “معتزون بما يربط أسرتينا من…

2022-04-16 / 12:40
Photo of الوزير الأول المالي يتباحث مع سفير المملكة بباماكو

الوزير الأول المالي يتباحث مع سفير المملكة بباماكو

2022-04-15 / 22:53
Photo of للعاملين والعالقين…إقتراح اسباني بفتح معبري سبتة ومليلية بعد رمضان

للعاملين والعالقين…إقتراح اسباني بفتح معبري سبتة ومليلية بعد رمضان

2022-04-15 / 21:01
Photo of إيطاليا تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا ومحاورا رئيسيا في المنطقة

إيطاليا تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا ومحاورا رئيسيا في المنطقة

2022-04-15 / 20:23
Photo of الملك مبرقا العاهل البلجيكي: “متمنياتي لكم بالصحة والهناء”

الملك مبرقا العاهل البلجيكي: “متمنياتي لكم بالصحة والهناء”

2022-04-15 / 16:33
Photo of بنعلي: “المغرب يسعى لتطوير طاقة متنوعة بأسعار تنافسية”

بنعلي: “المغرب يسعى لتطوير طاقة متنوعة بأسعار تنافسية”

2022-04-15 / 14:49
Photo of نواب الاستقلال يقترحون مساهمة الجمعيات في تدبير المجالس الجهوية

نواب الاستقلال يقترحون مساهمة الجمعيات في تدبير المجالس الجهوية

2022-04-15 / 11:03
Photo of الحماية الاجتماعية.. البنك الدولي يبرز “الاستجابة الفعالة” للمغرب

الحماية الاجتماعية.. البنك الدولي يبرز “الاستجابة الفعالة” للمغرب

2022-04-15 / 10:57

‫3 تعليقات

  1. مادمتم تستنكرون وتنعتونهم بقوات الاحتلال فلماد قمتم بتطبيع العلاقة مع قوات الاحتلال حسب تعبيركم.
    الله يعطينا وجهكم.

  3. مجرد تساؤل.
    ما فائدة الاستنكار !!!؟؟؟
    البنغوريون (التسمية الجديدة للمطبعين) اجتمعوا في النقب وترحموا على بن غوريون وطالبوا من أمريكا بفتح قنصليتها في القدس لشرعنة الاحتلال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق