هزة ارضية بالدريوس
الصورة تعبيرية

تسجيل هزة بقوة 4,4 درجات في إقليم الدريوش

2022-04-16 / 16:43
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هبة بريس

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4,4 درجات على سلم ريشتر، اليوم السبت، بعرض ساحل إقليم الدريوش.

وأوضح المعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة الثانية زوالا و36 دقيقة و5 ثواني (توقيت غرينيتش) .

وأضاف المصدر أن هذه الهزة، التي سجلت على عمق ستة كيلومترات، وقعت عند التقاء خط العرض 35.678 درجة شمالا وخط الطول 3.590 درجة غربا.

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