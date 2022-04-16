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طنجة..حجز حوالي طنين ونصف من المواد الغذائية الفاسدة

2022-04-16 / 17:04
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هبة بريس – مكتب طنجة

حجزت المصالح الولائبة بعمالة طنجة أصيلة 2442 كلغ من المواد الغذائية بسبب انتهاء صلاحيتها أو لحفظها في ظروف غير صحية من شأنها الإضرار بصحة المستهلك، وذلك على اثر جولات مراقبة شملت 19 محلا ونقطة بيع.

وبحسب بلاغ لعمالة طنجة أصيلة، فقد تم في هذا الإطار تحرير محاضر محاضر من طرف مصالح الولاية والمندوبية الإقليمية للصناعة والتجارة والمكتب الجهوي للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مع إنجاز مسطرتين من طرف مصالح الأمن الوطني في حق ثلاثة أشخاص بخصوص بيع الدواجن منتهية الصلاحية وكذا بيع لحوم حمراء مجلوبة من الأسواق القروية.

ووجهت العمالة إنذار كتابي لعدم احترام شروط الصحة والسلامة والنظافة، مع أخذ عينات من الحلويات والمملحات قصد إخضاعها للتحاليل المخبرية من طرف قسم حفظ الصحة للجماعة.

وقد تبين للجنة خلال هذه العمليات أن الأسواق تتوفر على مخزون كاف من جميع المواد الغذائية الأساسية.

ووضعت مصالح الولاية رهن إشارة العموم رقما هاتفيا (039347000) للتبليغ عن أي غش في الجودة أو زيادة غير مشروعة في الأثمان.

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