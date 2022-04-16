صورة تعبيرية

السياقة الاستعراضية تسقط 4 أشخاص في قبضة أمن البيضاء

2022-04-16 / 16:03
3
هبة بريس - البيضاء

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بسرعة وجدية كبيرة، مع صور منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر أشخاص يمتطون دراجات نارية، مشفوعة بتعليقات تزعم بأن أصحابها يتعاطون للسياقات الاستعراضية بشكل يحدث الضجيج على مقربة من إحدى المؤسسات التعليمية ومنطقة سكنية بحي مولاي عبد الله بنفس المدينة.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذه الصور، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح منطقة أمن عين الشق بالدار البيضاء، على خلفية شكاية توصلت بها من قبل مجموعة من الساكنة.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيف أربعة أشخاص، من بينهم قاصران يبلغان من العمر 16 و17 سنة، تم ضبط بعضهم في حالة تلبس بسياقة دراجات نارية بشكل استعراضي، فيما تم ضبط البقية من أجل عدم الإدلاء بوثائق دراجة نارية عند المراقبة وتم تحرير مخالفات لقانون السير في حقهم.

وقد تم إخضاع الموقوفين المتورطين في السياقة الاستعراضية للبحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العيون: الرصاص يلعلع لتوقيف مشتبه فيه

العيون: الرصاص يلعلع لتوقيف مشتبه فيه

2022-04-16 / 22:24
Photo of مدير “البسيج”: منطقة الساحل أصبحت البؤرة الارهابية الأخطر في المنطقة

مدير “البسيج”: منطقة الساحل أصبحت البؤرة الارهابية الأخطر في…

2022-04-16 / 22:20
Photo of فضيحة “الجنس مقابل النقط” ..اعفاء رئيسة جامعة سطات

فضيحة “الجنس مقابل النقط” ..اعفاء رئيسة جامعة سطات

2022-04-16 / 21:00
Photo of اعتصام ومبيت ليلي لطلبة داخل ساحة كلية تازة

اعتصام ومبيت ليلي لطلبة داخل ساحة كلية تازة

2022-04-16 / 20:26
Photo of طنجة..حجز حوالي طنين ونصف من المواد الغذائية الفاسدة

طنجة..حجز حوالي طنين ونصف من المواد الغذائية الفاسدة

2022-04-16 / 17:04
Photo of تسجيل هزة بقوة 4,4 درجات في إقليم الدريوش

تسجيل هزة بقوة 4,4 درجات في إقليم الدريوش

2022-04-16 / 16:43

تسجيل 49 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا

2022-04-16 / 15:53
Photo of الملك عن الراحلة رشيدة الحراق: “فقدنا فنانة من جيل الرواد”

الملك عن الراحلة رشيدة الحراق: “فقدنا فنانة من جيل…

2022-04-16 / 15:15
Photo of “سرقة التراث المغربي“ يثير استياء المغاربة مقابل صمت الجهات المسؤولة

“سرقة التراث المغربي“ يثير استياء المغاربة مقابل صمت الجهات…

2022-04-16 / 14:34
Photo of مزور توقع منشوراً لإدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية

مزور توقع منشوراً لإدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية

2022-04-16 / 14:15

‫3 تعليقات

  3. مراهقين يحاولون اتبات انفسهم بالتباهي بسياقة دراجة والاستعراض بها🤷‍♀️

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق