قبل موقعتهما الليلة.. تعرف على تاريخ المواجهات بين الأهلي والرجاء

2022-04-16 / 13:21
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هبة بريس - وكالات

يستضيف نادي الأهلي المصري، مساء اليوم السبت، نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، في مواجهة نارية ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وقبل مواجهة اليوم، تقابل الأهلي والرجاء في 9 مباريات سابقة، كان الفوز فيها حليف الأهلي في أربع مناسبات، مقابل فوزين للفريق المغربي، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل.

تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء

كانت المواجهة الأولى التي جمعت بين الأهلي والرجاء في نهائي البطولة العربية عام 1996، وانتهت بفوز “المارد الأحمر” (الأهلي) بثلاثة أهداف لهدف.

وأعاد الفريق المصري الكرة في العام 1997 في بطولة النخبة العربية، لكن هذه المرة فاز بهدفين نظيفين.

وبعد عامين، كانت المواجهة الأولى بين الأهلي والرجاء قاريا، حيث التقيا في دوري أبطال إفريقيا 1999، وحقق “النسور” الفوز الأول لهم على “المارد الأحمر” في لقاء الذهاب، وانتهى الإياب بالتعادل.

وتكرر هذا السيناريو في دوري أبطال إفريقيا 2002، حيث انتهى لقاء الذهاب لصالح الرجاء، وتعادل الفريقان في الإياب.

والتقى الفريقان في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2005، وحينها فاز “المارد الأحمر” بالذهاب، وانتهى الإياب بالتعادل.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في كأس السوبر الإفريقي 2021، وحسمها الأهلي لصالحه بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

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