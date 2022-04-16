فاس.. اصطدام سيارتين وسط المجال الحضري يتسبب في إنقلاب سيارة

2022-04-16 / 12:12
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ع محياوي _ هبة بريس

تعرضت سيارة خفيفة يوم أمس الجمعة ، لحادثة سير وصفت بالخطيرة بعد الاصطدام القوي بين سيارتين من النوع الخفيف أدى إلى انقلاب سيارة حسب مصدر هبة بريس

و حسب ذات المصدر، فقد تسبب الحادث الذي وقع بالقرب من حي البطحاء بفاس، في خسائر مادية للسيارة المنقلبة، فيما لم تسجل أي إصابات خطيرة تذكر أو خسائر في الأرواح .

وفور علمها بالحادث انتقلت العناصر الأمنية المكلفة بحوادث السير والسلطات المحلية إلى عين المكان، للقيام بالمتعين .

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