فاس.. اصطدام سيارتين وسط المجال الحضري يتسبب في إنقلاب سيارة
ع محياوي _ هبة بريس
تعرضت سيارة خفيفة يوم أمس الجمعة ، لحادثة سير وصفت بالخطيرة بعد الاصطدام القوي بين سيارتين من النوع الخفيف أدى إلى انقلاب سيارة حسب مصدر هبة بريس
و حسب ذات المصدر، فقد تسبب الحادث الذي وقع بالقرب من حي البطحاء بفاس، في خسائر مادية للسيارة المنقلبة، فيما لم تسجل أي إصابات خطيرة تذكر أو خسائر في الأرواح .
وفور علمها بالحادث انتقلت العناصر الأمنية المكلفة بحوادث السير والسلطات المحلية إلى عين المكان، للقيام بالمتعين .
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0