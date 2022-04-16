بحضور المشاهير.. تكريم دنيا بطمة و عبد الرحيم الصويري

2022-04-16 / 10:49
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نجلاء مزيان - هبة بريس

كرم معرض ”البزار ايكسبو” الفنانة المغربية دنيا بطمة، إلى جانب الفنان الكبير عبد الرحيم الصويري، ضمن فعاليات الدورة الرابعة التي  تحتضنها  مدينة الدار البيضاء بفندق بأحد الفنادق.

و أعربت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عن مدى فخرها بهذا التكريم، وثقافة الاعتراف التي تحظى بها في بلدها ووسط جمهورها .

بدوره صرح الفنان عبد الرحيم الصويري عن سعادته بهذا التكريم الذي يعبر عن تقدير الجمهور المغربي لمسيرته الفنية التي دامت لعقود.

و استقبل المعرض  ثلة من ضيوف  الشرف الفنانة صفاء حبيركو،  ابتسام باطمة، فؤاد قبيبو، رجوى السهلي، سارة أبو جاد، نجاة الرجوي، نادية آيت، إيمان باطمة سارة فلورينسا، أنس الباز، محسن صلاح الدين ، فهد مفتخر…

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