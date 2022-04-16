بسبب مشاركة إسرائيل.. جمعية المحامين تتبرأ من تنظيم “كأس العالم للمحامين” بمراكش
تبرأت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من بطولة كأس العالم لكرة القدم للمحامين في دورتها العشرين، التي تستعد لاستضافتها مدينة مراكش خلال الفترة بين 7 و15 ماي المقبل، بسبب مشاركة فرق إسرائيلية.
وأعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بيان لها، أن البطولة منظمة من طرف “شركة ربحية لا صلة لها بالهيئات المهنية للمحامين المغاربة”.
وأضاف البيان: “تعلن جمعية هيئات المحامين بالمغرب للرأي العام الوطني والحقوقي والمهني أنها غير معنية بتنظيم هذه التظاهرة، كما تعلن رفضها المشاركة فيها نظرا لمحتواها التطبيعي مع الكيان الصهيوني المحتل”.
وأوضحت أن رفضها المحتوى التطبيعي للتظاهرة نابع من خلال “الفرق الإسرائيلية التي قد تشارك فيها وكذلك من خلال إمكانية رفع العلم الإسرائيلي أثناء هذه التظاهرة”.
وطالبت الجمعية الجسم المهني للمحامين أن يبقى “ثابتا على موقفه الحقوقي الكوني للقضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتدعو إلى عدم المشاركة في هذه التظاهرة تحت أي اعتبار”.
وأشار البيان إلى أن العديد من النقباء والمحامين المغاربة عبروا عن “استيائهم وتنديدهم بإمكانية مشاركة فرق من الكيان الصهيوني في التظاهرة الرياضية، وذلك من خلال إعلان مواقف وبيانات ومراسلات موجهة لرئيس الجمعية”.
وشدد البيان على أن الموقف يأتي انسجامها مع “مواقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب التاريخية المناهضة للتطبيع والمعتزة بالتضحيات الجسام والمساندة اللامشروطة للقضية الفلسطينية”.
6 تعليقات
ما الذي قدمه المحامون للقضية الفلسطينية؟
كم عدد الشكاوي التي قدمها هؤلاء المحامون ضد إسرائيل؟
لمن يدعي أن المغرب ليس ديمقراطيا . : في روسيا , كل من عارض الحرب في أوكرانيا أو قال “إنها حرب “……يحكم عليه ب 15 سنة سجنا دون محاكمة..”…ماذا لو طبق هذا في المغرب في شأن ” التطبيع ” ؟؟؟
موقف مشرف لهذه الجمعية.تبارك الله عليهم.
بسبب مشاركة الجزائر. جمعية المحامين تتبرأ من تنظيم “كأس العالم للمحامين” بمراكش.كنت افضل ان يكون العنوان بهذا الشكل.شتان بين دولة مجاورة تكن لبلدي العداء والحقد وتعمل على ضرب وحدتنا الترابية وتسليح عصابة من المرتزقة الارهابية لسفك دماء المغاربة منذ سنين حتى بلغ بها الوقاحة والنذالة ان تقف وتسطف بجانب اسبانيا ضد المغرب في سبتة ومليلية والجزروتؤيد اسبانيا في استعمراها للثغور المحتلة٠ اليس هذا البلد الجزائر يستحق ان يقال عنه انه اكثر صهيونية وعداءا للمغرب؟على الاقل اسرائيل لم تكن يوما معادية لوحدتنا الترابية ولم تطعن المغرب في ظهره ولم تسلح عصابة ضد المغرب ولم تقف يوما بجانب اسبانيا وتعترف باستعمارها للثغور المغربية المحتلة واليهود المغاربة في اسرائيل اكثر وطنية وتشبتا بالمغرب وفي كل مناسبة تجدوهم يدافعون عن المغرب ووحدته الترابية ٠وليس بالشعارات والتضامن الفارغ ورفع لافتات فلسطين سننصر القضية الفلسطيية ٠حتى الفلسطينيون انفسهم يذهبون الى عدوهم اسرائيل من اجل العمل وكسب قوت اسرته لان من يدعي التضامن ويرفع الشعارات الزائفة نصرة لفلسطين لن يوفر له ما يحتاجه ويبقيه صامدا في الحياة ٠والمغرب حين يبقي قنوات الاتصال مفوحة مع اسرائيل فهذا من اجل مساعدة الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم خاصة حين يشتد الصراع بينهما٠فكيف تريد ان تقف بجانب فلسطين وتدعمها ماديا ومعنويا وقنوات الاتصال مع اسرائيل مغلقة٠لا يمكن لاحد ان يكون اكثر فلسطينيا من فلسطيني نفسه وهو الذي يتعامل ويتفاوض مع اسرائيل جهارا وفي العلن ٠التضامن بالشعارات الزائفة اسلوب وموجة قديمة وهي السبب الرئيسي في ما وصلت اليه القضية الفلسطينية والوضع العربي بصفة عامة٠.
نعاني مما يسمى المثقف الجاهل… الجاهل بفقه الواقع… الجاهل بالسياسة… الجاهل بفضاياه الوطنية…. مامعنى انك تدعي مناصرة فلسطين والفلسطينيون يطبعون مع اسرائيل ويعترفون بها وينسقون امنيا معها ويحملون جنسيتها…???”’اننا نعاني من الجهلة الذين يضربون الوطن من الخلف…هل أنتم فلسطينيون أكثر من الفلسطينيين…?
إسرائيل دولة استعمارية اذا نحن مع مقاطعة جميع التظاهرات