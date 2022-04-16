بني ملال.. حجز وإتلاف كميات كبيرة من البيض واللحوم الفاسدة

هبة بريس

قامت اللجنة المحلية لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، بالقصيبة (إقليم بني ملال)، بحجز وإتلاف 1.6 طن من مواد غير الصالحة للاستهلاك، حسبما علم لدى قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم بني ملال.

وهكذا قامت اللجنة المحلية لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، التابعة لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم بني ملال، بضبط سيارة محملة ب 24 ألف بيضة فاسدة أي ما يعادل 1440 كلغ، كانت موجهة للبيع والاستهلاك.

وأوضحت اللجنة أن هذه العملية ، التي تمت في إطار الإجراءات الوقائية الهادفة إلى حماية صحة المستهلك وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة أو التي يتم تحضيرها للبيع، مكنت من حجز حوالي 200 كيلوغراما من اللحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك.

وتقوم اللجنة الإقليمية واللجن المحلية المختلطة بمعية السلطات المحلية والأمنية بعمليات للمراقبة اليومية لضرورة احترام الأسعار وجودة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك، فضلا عن التحسيس باحترام شروط الصحة والسلامة الغذائية والتخزين، طبقا للمقتضيات المتعلقة بحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة.

وتتواصل عمليات المراقبة خلال شهر رمضان المبارك، لتتبع وضعية تموين الأسواق ومراقبة أسعار المواد الأساسية، بمختلف الأسواق والتجمعات التجارية ونقاط البيع بالعالمين الحضري والقروي بالإقليم.

وتشمل هذه العمليات مختلف مسالك التوزيع للتأكد من السلامة الصحية للمواد الغذائية المعروضة للبيع ومحاربة الاحتكار والمضاربة، مع فرض احترام أسعار المواد المقننة وأسعار باقي المواد الأخرى وزجر كل الممارسات التي تروم المضاربة أو الادخار السري أو الإخلال بقواعد المنافسة وشفافية المعاملات التجارية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0