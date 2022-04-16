الصورة تعبيرية

عطب في ”الكريك“ يؤدي بحياة ”مخزني“ بالرشيدية

2022-04-16 / 09:20
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هبة بريس - الرشيدية

لقي شخص أربعيني مصرعه بالريصاني إقليم الرشيدية إثر سقوط هيكل سيارته عليه، لحظات قبل مغرب يوم الجمعة 15 أبريل الجاري.

وأفاد مصدر مطلع ل”هبة بريس” ان الضحية “ب.از” كان بصدد تغيير عجلة سيارته، لكن عطب في رافع السيارة (الكريك) ادى الى سقوط هيكل السيارة عليه ليرديه قتيلا في الحين .

وأضاف ذات المصدر ان الضحية كان قيد حياته يشتغل “مخازنيا” في صفوف القوات المساعدة بالريصاني، وينحدر من الريش بإقليم ميدلت .

وفور توصلها بخبر الحادثة انتقل عناصر الأمن الوطني ورجال الوقاية المدنية والسلطة المحلية إلى عين المكان، حيث تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، وتم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة للوقوف على ظروف وملابسات هاته الحادثة المميتة .

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تعليق واحد

  1. الله يرحمه ويرزقك اهله الصبر
    تغيير العجلة لا يستوجب الولوج تحت السيارة لكن الأقدار ….

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