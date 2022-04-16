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طقس السبت.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2022-04-16 / 08:00
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة بتشكل كتل ضبابية بالسواحل الوسطى والجنوبية، ومحليا غرب الواجهة المتوسطية.

وستكون السماء صافية إلى قليلة السحب بمعظم جهات المملكة، فيما ستكون الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما، شمالية إلى شرقية جنوب المنطقة الشرقية والسهول الشمالية، وجنوبية إلى شرقية بالمناطق الصحراوية، فضلا عن تناثر بعض الحبات من الغبار بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و11 درجة بالمناطق الجبلية والمنطقة الشرقية و ولماس وهضبة الفوسفاط، وما بين و 12 و19 درجة بالسواحل والشمال والوسط والسفوح الجنوبية الشرقية وغرب الأقاليم الجنوبية، فيما ستتراوح ما بين 18 و 23 درجة عموما بباقي الأنحاء الأخرى.

وستكون درجات الحرارة العليا خلال النهار، في ارتفاع في مجموع أرجاء المملكة وخصوصا بالمناطق الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طرفاية وبوجدور، فيما سيكون هائجا بباقي السواحل الأخرى.

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