الوزير الأول المالي شاغال كوكالا مايغا

الوزير الأول المالي يتباحث مع سفير المملكة بباماكو

2022-04-15 / 22:53
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هبة بريس _ الرباط

استقبل الوزير الأول المالي شاغال كوكالا مايغا، اليوم الجمعة 15 أبريل بباماكو، سفير صاحب الجلالة بمالي إدريس اسباعين الذي أجرى معه مباحثات تناولت العلاقات القائمة بين البلدين.

وقد ركزت المباحثات حول سبل ووسائل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون والتضامن بين المغرب ومالي، كما شكلت مناسبة للوقوف على الزخم الذي تعرفه هذه العلاقات وآفاقها المستقبلية.

وتطرقت المباحثات للوضع الذي تمر منه مالي حاليا، حيث قدم الوزير الأول المالي تشخيصا للوضعية السياسية والديبلوماسية

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‫2 تعليقات

  2. من الجيد ان يكون للمغرب علاقات صداقة مع مختلف الدول من مختلف القارات فهاذا جيد على المستوى الاقتصادي والسياسي

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