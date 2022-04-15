بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,5 في المائة
بنك المغرب

احتياجات البنوك من السيولة تصل إلى 66.7 مليار درهم

2022-04-15 / 22:23
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هبة بريس _ متابعة

أفاد بنك المغرب بأن احتياجات البنوك من السيولة ارتفعت إلى 66.7 مليار درهم، في المتوسط الأسبوعي، خلال شهر مارس المنصرم، مقابل 64.2 مليار درهم شهرا قبل ذلك. وأوضح بنك المغرب، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه قام بضخ ما مجموعه 77.5 مليار درهم، تضم 35.5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و21.5 مليار درهم في شكل عمليات لإعادة الشراء، و20.6 مليار درهم في شكل قروض مضمونة.

وأضاف المصدر ذاته أنه في ما يخص معدل سعر الفائدة بين البنوك، فقد استقر عند 1,5 بالمائة، في حين أن الحجم اليومي للمبادلات في السوق البنكي استقر عند 4.3 مليار درهم.

وأبرز البنك المركزي أنه في الأسواق الأخرى، لم تعرف سندات الخزينة تغييرات مهمة في شهر فبراير سواء على مستوى الشق الأولي أو الثانوي.

وبخصوص معدلات الفائدة على الودائع لأجل، فقد سجلت بدورها في شهر فبراير الماضي ارتفاعا شهريا بـ 10 نقطة أساس إلى 2,12 بالمائة بالنسبة لأجل 6 أشهر، وبـ 26 نقطة إلى 2,36 بالمائة بالنسبة لأجل سنة.

وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة على القروض، تشير نتائج الدراسة التي أجراها بنك المغرب لدى البنوك في الفصل الرابع من سنة 2021 إلى ارتفاع فصلي ب 09 نقاط أساس لتستقر عند 4,44 بالمائة.

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