بعد أزمة الصحراء.. إسبانيا تتجه لمصدر بديل للغاز الجزائري
قالت صحيفة إسبانية إن مدريد باتت تعتمد على استيراد الغاز من الولايات المتحدة بشكل أكبر من الغاز الجزائري، في وقت تسعى فيه واشنطن لزيادة الصادرات من الغاز الطبيعي المسال إلى دول الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على روسيا.
ونقلت صحيفة “أوكي دياريو” أنه رغم تكلفة نقله عبر المحيط الأطلسي، يكلف الغاز الأميركي في نهاية المطاف أقل من نظيره الجزائري.
وأشارت الصحيفة إلى أن استيراد الغاز من الجزائر يواجه صعوبات خاصة بعد إغلاق الأنبوب المغاربي، إضافة إلى نية الجزائر رفع السعر، بعد التوتر مع مدريد إثر تغيير إسبانيا موقفها الرسمي حول الصحراء المغربية.
وبحسب ما قال مصدر قريب من الملف للصحيفة، تنتج الولايات المتحدة الغاز الصخري، وهو غاز تكلفة إنتاجه رخيصة جدا ما يسمح ببيعه بثمن أقل من الغاز المسال، وهو ما يجعل استيراده أرخص لبلد كإسبانيا.
وأوضح التقرير أن هذا ما يفسر ارتفاع استيراد الغاز الأميركي إلى إسبانيا ليصل إلى 43 في المئة في ما كمية الغاز الجزائري المستورد من إسبانيا تمثل 30 في المئة.
وتقول الصحيفة إن بعض المسوقين الإسبان لديهم عقود طويلة الأجل مع المنتجين الأميركيين، فيما قامت الجزائر بإعادة التفاوض مع الشركات الإسبانية وكل المؤشرات تدل على ارتفاع متوقع في الأسعار.
20 تعليقات
سياسة المحروقات بالجزائر هو أزمة المواد الغذائية المفقودة لدى الشعب الذي يظل تحت وطأة الجوع و الحرمان نظرا لسياسة العسكرية بعد ان كانت الجزائر تستورد اكثر من أربعين مليار دولار من المواد الغذاءية الاساسية و ها هي اليوم تحت شبح المجاعة جليا خصوصا بعد تصريح الرئيس طبون للتقشف في الاكل..
ألانبوب المغاربي لن يفتح الى الأبد وسيكون التركيز على المشاريع الاخرى والخاسر كلا البلدين ..
انبوب لغاز المغاربي المتضرر الوحيد هي المغرب واسبانيا اما الجزائر كانت تستفيد منه اكثر .
الجزائر تضخ للشركاء من نفطها و غازها و غيرهم من الثروات ما تراه مناسبا و ببعد نظر مراعات للأجيال القادمة..
انتهاء عقد عبور الغاز على الأنبوب المغاربي ليس قطع أنبوب الغاز يعني انتهاء العقد وإلتزام الجزائر بي دفع كل المستحقات ينتهي العقد المحدد..
لا تستطيع الجزائر فعل اي شيء لانه توجد اتفاقيات وعقود موقعة حول توريد الغاز لاسبانيا ملزمة للطرفين.سواء بالنسبة للكميات المتفق عليها او المدة او الثمن ولا تستطيع الجزائر التنصل من التزاماتها..
في ظل أزمة الطاقة تعترف اسبانيا بمغربية الصحراء وهي تعرف أن هاذا الملف حساس بالنسبة للجزائر ..
المغرب نجح الى حد كبير في ايقاع حكام الجزائر في الفخ ووضعهم في مواجهة مباشرة مع المنتظم الدول لشدة غبائهم اسبانيا استغلت الوضع رغم تاثرها في خصومتها مع المغرب لكي توقع التزاما تعاقديا مع الجزائر الى غاية 2030 لتامين امداداتها وبعدها ركلتها مقابل تحسين العلاقة مع المغرب بكل خبث لان مصالحها تتطلب ذالك فالعداء التاريخي للمغرب ومصالحه لكي لا يطالب بصحرائه الشرقية التي ضمها المستعمر الفرنسي وغدر به الكابرانات الى اليوم ، و الآن الجزائر تعرف بروز حركات انفصالية في القبايل و الصحراء فكما تدين تدان..
المشكلة ان اسبانيا على غرار دول اخرى ايدت المقترح المغربي،بينما الجزائر تندد. ما علاقة الجزائر بقضية الصحراء.
قطع الغاز على إسبانيا ورقة رابحة تجعل إسبانيا تزحف وتبحث عن حلول خارجية ..
المغرب اخد الصحراء واسبانيا اخدت الغاز والجزائر اخدت بن بطوش المعادلة الصعبة ..
لا تستطيع استعمال ورقة الغاز لان اسبانيا تريد الغاء اتفاقية الغاز مع الجزائر و تعويضها بامريكا لانها اسعار تنافسية..
إسبانيا تملك منصات لتحويل الغاز المسال إلى الحالة الغازية أما المغرب فلا يملك مثل هذه المنصات لذلك الحل الوحيد هو أن تشتري إسبانيا الغاز المسال ثم تحوله إلى الحالة الغازية في منصاتها ثم تضخه إلى المغرب في الأنبوب باتجاه عكسي، لكن ثمنه سيكون باهضا جدا..
المغرب له حلفاء متل امريكا و قطر و الإمارات و السعودية يمدونه بكل حاجياته ..
كارثة على الشعبين الشقيقين…لماذا كل هذا التوتر الغير مجدي للطرفين.متى سنتعلم من التاريخ، متى سنتحد مثل باقي الشعوب ؟
المغرب لا يملك وحدة تكرير وتصفية الغاز … ولا واحدة هذا هو المشكل الحقيقي للمغرب اما الغاز يمكنهم استراده من اي دولة لكن لا يوجد مكان لتكريره وتصفيته وتخزينه …
الجزائر قادرة على تلبية الطلب الإسباني على الغاز و أي نقص في التزويد عن طريق انبوب ميدغاز يمكن تعويضه عن طريق بواخر نقل الغاز المسال بحكم ان المسافة بين البلدين قريبة جدا..
الجزائر لن تصدر الغاز مستقبلا لأوروبا عبر الأنبوب العابر للأراضي المغربية ولن تحتاجه أصلا و تزويد إسبانيا و البرتغال بالغاز سيتم عبر أنبوب med-gaz العابر للمتوسط و إن كانت لإسبانيا إحتياجات إضافية سيتم تزويدها بالبواخر ناقلات الغاز و الجزائر من الدول القليلة في العالم التي تمتلك أسطول ضخم من ناقلات النفط و الغاز ..
يعتقدون ان اغلاق الانبوب سوف يؤثر على المغرب .فالمغرب قادر على تدبير شؤونه ..
انبوب الغاز مصيره بيد الاسبان و ليس بيد العصابة..