صدامات بين الشرطة السويدية ومحتجين على عزم يمينيين إحراق القرآن

هبة بريس _ متابعة

وقعت صدامات في مدينة سويدية، الجمعة، بين الشرطة ومتظاهرين خرجوا للاحتجاج على خطة حركة يمينية متطرفة إحراق نسخة من القرآن، ما أسفر عن إصابة أربعة عناصر شرطة بجروح، وفق ما أعلنت السلطات.

وأعلنت الشرطة في بيان أن أربعة من عناصرها أصيبوا بجروح خلال الصدامات في أوريبرو (وسط)، تعرّض أحدهم، إلى جانب مدني، للضرب على رأسه بحجر.

ووقعت الصدامات لليوم الثاني على التوالي الجمعة على خلفية تجمّع لحركة “سترام كورس” المناهضة للهجرة والإسلام التي يقودها الدنماركي السويدي راسموس بالودان.

ونقل ثلاثة عناصر شرطة إلى المستشفى بعد اندلاع المواجهات في مدينة لينشوبينغ على الساحل الشرقي للسويد الخميس، حيث كانت تظاهرة سيحرق خلالها مصحف مقررة. وتم توقيف شخصين خلال التظاهرة.

وقال قائد الشرطة الوطنية أندرس ثورنبرغ صباح الجمعة في رد فعله على أحداث الخميس “نعيش في مجتمع ديمقراطي وتتمثل إحدى أبرز مهام الشرطة في ضمان أن يكون بإمكان الناس استخدام حقوقهم التي يكفلها الدستور بالظاهر والتعبير عن آرائهم”.

وأضاف في بيان “لا يحق للشرطة اختيار من يحظى بهذا الحق، لكن عليها دائما التدخل في حال وقوع انتهاك”.

وأثار بالودان الجدل مرارا في السنوات الأخيرة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أوقفته السلطات الفرنسية ورحّلته.

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