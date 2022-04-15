صدامات بين الشرطة السويدية ومحتجين

صدامات بين الشرطة السويدية ومحتجين على عزم يمينيين إحراق القرآن

2022-04-15 / 21:16
4
هبة بريس _ متابعة

وقعت صدامات في مدينة سويدية، الجمعة، بين الشرطة ومتظاهرين خرجوا للاحتجاج على خطة حركة يمينية متطرفة إحراق نسخة من القرآن، ما أسفر عن إصابة أربعة عناصر شرطة بجروح، وفق ما أعلنت السلطات.

وأعلنت الشرطة في بيان أن أربعة من عناصرها أصيبوا بجروح خلال الصدامات في أوريبرو (وسط)، تعرّض أحدهم، إلى جانب مدني، للضرب على رأسه بحجر.

ووقعت الصدامات لليوم الثاني على التوالي الجمعة على خلفية تجمّع لحركة “سترام كورس” المناهضة للهجرة والإسلام التي يقودها الدنماركي السويدي راسموس بالودان.

ونقل ثلاثة عناصر شرطة إلى المستشفى بعد اندلاع المواجهات في مدينة لينشوبينغ على الساحل الشرقي للسويد الخميس، حيث كانت تظاهرة سيحرق خلالها مصحف مقررة. وتم توقيف شخصين خلال التظاهرة.

وقال قائد الشرطة الوطنية أندرس ثورنبرغ صباح الجمعة في رد فعله على أحداث الخميس “نعيش في مجتمع ديمقراطي وتتمثل إحدى أبرز مهام الشرطة في ضمان أن يكون بإمكان الناس استخدام حقوقهم التي يكفلها الدستور بالظاهر والتعبير عن آرائهم”.

وأضاف في بيان “لا يحق للشرطة اختيار من يحظى بهذا الحق، لكن عليها دائما التدخل في حال وقوع انتهاك”.

وأثار بالودان الجدل مرارا في السنوات الأخيرة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أوقفته السلطات الفرنسية ورحّلته.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بيلاروس تمنع دخول السيارات المسجلة في الاتحاد الأوروبي لأراضيها

بيلاروس تمنع دخول السيارات المسجلة في الاتحاد الأوروبي لأراضيها

2022-04-15 / 22:34
Photo of إصابة أكثر من 150 فلسطينيا في اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية

إصابة أكثر من 150 فلسطينيا في اشتباكات مع الشرطة…

2022-04-15 / 22:06

شركة بحرينية تقترب من الاستحواذ على ميلان الإيطالي

2022-04-15 / 20:38
Photo of “اكرهوني باعتدال”.. المتهم في اعتداءات باريس يعتذر للضحايا

“اكرهوني باعتدال”.. المتهم في اعتداءات باريس يعتذر للضحايا

2022-04-15 / 17:12
Photo of روسيا تطرد 18 موظفا في بعثة الاتحاد الأوروبي

روسيا تطرد 18 موظفا في بعثة الاتحاد الأوروبي

2022-04-15 / 16:44
Photo of روسيا: انضمام فنلندا والسويد للناتو لن يمر بلا عواقب

روسيا: انضمام فنلندا والسويد للناتو لن يمر بلا عواقب

2022-04-15 / 14:11
Photo of الاتحاد الأوروبي يدعو لإنهاء العنف واحترام الأماكن المقدسة في فلسطين

الاتحاد الأوروبي يدعو لإنهاء العنف واحترام الأماكن المقدسة في…

2022-04-15 / 13:00
Photo of الصحة العالمية: إفريقيا تشهد أطول فترة انخفاض للإصابات بـ”كورونا”

الصحة العالمية: إفريقيا تشهد أطول فترة انخفاض للإصابات بـ”كورونا”

2022-04-15 / 12:10
Photo of أوكرانيا تفرض الحظر على حرفي “Z” و”V”

أوكرانيا تفرض الحظر على حرفي “Z” و”V”

2022-04-15 / 11:50
Photo of البيت الأبيض: لن نرسل الرئيس بايدن إلى أوكرانيا

البيت الأبيض: لن نرسل الرئيس بايدن إلى أوكرانيا

2022-04-15 / 10:05

‫4 تعليقات

  4. القران في صدور،المسلمين،احب،من احب،وكره من كره،والويل،لكل،من اراد،ان يحرق كتاب الله وكلامه والله متم نوره ولوكره الكافرون الاية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق