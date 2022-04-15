أكادير : تصدع بأغلبية المجلس الجماعي والسبب تصريح لنائب الرئيس

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تعيش أغلبية المجلس الجماعي لأكادير هذه الأيام، تصدعا بين حزبي الاتحاد الاشتراكي المشارك في التسيير و التجمع الوطني للأحرار، بسبب تصريح للنائب الأول مصطفى بودرقة الذي صرح خلال حضوره في لقاء نظمته إحدى المجلات حول برامج التنمية الحضرية لأكادير

حيث صرح بودرقة أن اكادير ضربه زلزالين الأول 12 ثانية والثاني 12 عاما من تسيير سابق، وهو ما ردت عضوة بأغلبية المجلس عن الاتحاد الاشتراكي في تدوينة لها على الفايسبوك هذا نصه :

” اطلعت على تصريح السيد مصطفى بودرقة النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، وأود توضيح الآتي:

بعد زلزال أكادير شارك الاتحاديون والاتحاديات من مختلف مواقعهم في المسؤولية لإعادة إعمار المدينة، وشهدت جوهرة سوس حينها إنطلاقة اقتصادية وعمرانية وثقافية مازالت أثارها ملموسة إلى الآن.

كذلك في فترة تدبير حزب القوات الشعبية للمدينة، أعطيت الانطلاقة لمجموعة من المشاريع المهيكلة، اعادة تأهيل الأحياء، بناء ملاعب القرب، كرنيش أكادير، دور الحي، المركبات الثقافية الخ…

مما انعكس بشكل إيجابي على المدينة وظروف عيش الساكنة، رغم التحديات والاكراهات.

صحيح أن اكادير لم تعد ثاني جهة اقتصادية في المغرب، لكن هل الاتحاد الاشتراكي هو المسؤول؟

وما دور حزب الحمامة الذي دبر مجلس جهة سوس لعقود، وما أدراك ما مجلس الجهة الذي خصه المشرع بصلاحيات واسعة تهم بالأساس التنمية الاقتصادية وإنجاز مشاريع اقتصادية مهيكلة؟؟؟

نقطة أخرى مركزية في تصريح السيد بودرقة وهي قوله أن “المجلس يسيره حزب التجمع الوطني للأحرار”، هنا يكمن في نظري صلب المشكل، عندما يعتقد النائب الأول للرئيس أن المجلس يسيره حزب واحد، والحقيقة غير ذلك فمجلس جماعة أكادير تسيره 4 أحزاب وهي الأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي والاستقلال.

وختمت العضوة الإشتراكية تدوينتها بقولها : أن ” تصريحات نائب الرئيس غير موفقة تعبر عن تجاوز غير مقبول للأعراف والأخلاق وتضرب في ميثاق التحالف الذي يجمع مكونات الأغلبية في المجلس الجماعي لأكادير.

هناك ظرفية تتطلب منا العمل الجماعي وتظافر جهود الجميع لتحقيق التنمية المنشودة في جوهرة سوس.

في حال استمرار الوضع القائم لابد من مناقشة الجدوى من استمرارنا في موقعنا الحالي.

وكاتحادية أعتز بتجربتنا التي كانت ولازالت تسعى الى ترجمة آمال وتطلعات كافة أحياء مدينة أكادير العزيزة.

#رجاء_مسو عضو المجلس الجماعي لأكادير – الفريق الاشتراكي ” .

وفي نفس السياق علمت ” هبة بريس” من مصادر قريبة أن حزب العدالة والتنمية يستعد للرد على تصريح بودرقة ، وسخط بين مختلف الأعضاء داخل احزاب الأغلبية بسبب تجاوز نائب الرئيس لأخلاقيات تحالف الأغلبية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0