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للعاملين والعالقين…إقتراح اسباني بفتح معبري سبتة ومليلية بعد رمضان

2022-04-15 / 21:01
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هبة بريس _ الرباط

قالت صحيفة ” إلفارو ” ان السلطات الإسبانية تقوم بمدراسة مقترح من المتوقع ان تقدمه الى السلطات المغربية بشأن إعادة فتح المعبرين البريين لسبتة ومليلية .

وتقترح السلطات الإسبانية حسب ذات المنبر الإعلامي بعودة ” النشاط إلى المعبرين بعد شهر رمضان الموافق لبداية شهر ماي، على أن تكون حركة المسافرين في البداية مقتصرة على فئة محددة من الأشخاص، ويتعلق الأمر بالأشخاص العالقين على جانبي الحدود وأيضا العاملين المغاربة الذين يتحركون بشكل يومي نحو المدينتين.

وحسب ذات الصحيفة نقلا عن مصادرها فالتتقل سيكون متاحا أمام كل من أراد الدخول أو الخروج من المدينة بل فقط للعمال العابرين للحدود والأشخاص الذين حاصرتهم الإجراءات التي تلت تفشي جائحة كورونا منذ أزيد من سنتين.

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‫3 تعليقات

  1. غلق الحدود على بلاده قمة النذالة والاحتقار ينبغي الاعلان عن الحرب لو كنا نحن لاعلاناها حربا ضروسا نقدم من خلالها قوافل من الشهداء لتحرير ارضنا ..

  2. هو ليس دراسة من المغرب بل امر من اسبانيا والاتحاد الاروبي لان المغرب معروف بموقفه الجدي. ونتمنى استرجاع المدينتين المحتلتين .

  3. اسبانيا تعتبر سبتة او مليلية اسبانيتان و تريد اخداعما لفيزا شينكن وحراسة الحدود والمغرب لن يعترف بما تقوم به اسبانيا اذن الحل هو الاغلاق النهائي للحدود الوهمية التي فرضها المستعمر والاعتراف بالحدود القانونية و الرسمية وهي الجزيرة الخضراء.طنجة المتوسط واي فرضية اخرى ستكون الدولة المغربية هي التي ستعترف بالحدود الاسبانية..

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