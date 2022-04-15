للعاملين والعالقين…إقتراح اسباني بفتح معبري سبتة ومليلية بعد رمضان

هبة بريس _ الرباط

قالت صحيفة ” إلفارو ” ان السلطات الإسبانية تقوم بمدراسة مقترح من المتوقع ان تقدمه الى السلطات المغربية بشأن إعادة فتح المعبرين البريين لسبتة ومليلية .

وتقترح السلطات الإسبانية حسب ذات المنبر الإعلامي بعودة ” النشاط إلى المعبرين بعد شهر رمضان الموافق لبداية شهر ماي، على أن تكون حركة المسافرين في البداية مقتصرة على فئة محددة من الأشخاص، ويتعلق الأمر بالأشخاص العالقين على جانبي الحدود وأيضا العاملين المغاربة الذين يتحركون بشكل يومي نحو المدينتين.

وحسب ذات الصحيفة نقلا عن مصادرها فالتتقل سيكون متاحا أمام كل من أراد الدخول أو الخروج من المدينة بل فقط للعمال العابرين للحدود والأشخاص الذين حاصرتهم الإجراءات التي تلت تفشي جائحة كورونا منذ أزيد من سنتين.

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