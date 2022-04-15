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إيطاليا تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا ومحاورا رئيسيا في المنطقة

2022-04-15 / 20:23
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هبة بريس _ و م ع

أكد وزير الشؤون الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن المغرب شريك استراتيجي ومحاور رئيسي لإيطاليا في المنطقة.

وكتب الوزير الإيطالي، في تغريدة على “تويتر” بشأن المحادثة الهاتفية التي أجراها، اليوم الجمعة، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، أن “المغرب شريك استراتيجي لإيطاليا ومحاور رئيسي بخصوص القضايا الإقليمية، بدءا من ليبيا”.

وأكد رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن بلاده ملتزمة بتعزيز التعاون مع المملكة.

وأضاف “نحن ملتزمون بتعزيز التعاون في جميع المجالات”.

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‫6 تعليقات

  1. من أجل نجاح هادا الحصار يجب توفير فرص شغل للسكان المجاورين للمدينة المحتلة…

  2. وربما جاء وقتها لإنهاء هاذ الصورة المهينة الشباب اليوم لايقبل استمرار حكم اسبانيا على الأرض المغربية انه بمثابة استفزاز..

  3. المغاربة يطالبون الاتحاد الاروبي بانهاء الاحتلال الاسباني بالمغرب. وبخروج اسبانيا من الاراضي و الجزر المغربية ومن المدينتين المغربيتين سبتة و مليلية…

  4. كان المغرب في أوج سلطته وقوته ولم يحرر او يغلق المدينتين المحتلتين..

  5. الدبلوماسية المغربية نفتخر بها فهي هادئة من رجال في الخارجية لهم دور كبير في السياسة الدولية تحية لهم ..

  6. ولن ترضى عنك اليهود والنصرى . انتم تسارعون اليهم لعلهم يرضون عليكم تبتغون عندهم العزة والعزة لله ورسوله والمؤمنين..

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