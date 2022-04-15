إيطاليا تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا ومحاورا رئيسيا في المنطقة

هبة بريس _ و م ع

أكد وزير الشؤون الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن المغرب شريك استراتيجي ومحاور رئيسي لإيطاليا في المنطقة.

وكتب الوزير الإيطالي، في تغريدة على “تويتر” بشأن المحادثة الهاتفية التي أجراها، اليوم الجمعة، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، أن “المغرب شريك استراتيجي لإيطاليا ومحاور رئيسي بخصوص القضايا الإقليمية، بدءا من ليبيا”.

وأكد رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن بلاده ملتزمة بتعزيز التعاون مع المملكة.

وأضاف “نحن ملتزمون بتعزيز التعاون في جميع المجالات”.

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