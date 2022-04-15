سطات…السطو على وكالات بنكية يطيح بأربعة أشخاص

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن تنسيقا أمنيا جرى بين عناصر الشرطة القضائية بكل من مدينتي سطات وبرشيد، أطاح اليوم الجمعة، بأربعة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بمحاولة السرقة من داخل وكالات بنكية.

وأضافت ذات المصادر، أن وبعد تعميق البحث مع الموقوفين، تم الاحتفاظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

ذات المصادر، كشفت عن أن التحريات المعمقة التي قامت بها العناصر الأمنية، مكنت المحققين من تشخيص وتحديد هويات المشتبه فيهم الذين كانوا ينشطون على مستوى مدينة برشيد وبمنطقة جمعة سحيم، بعد إقدامهم على ارتكاب محاولتين للسرقة بالكسر من داخل وكالات بنكية خلال شهر مارس المنصرم.

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