وجدة .. مصالح الأمن تداهم أحد مقاهي “الشيشة” وتعتقل مرتاديها

2022-04-15 / 14:47
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هبة بريس : وجدة

داهمت المصالح الأمنية بوجدة مساء الأربعاء 13 أبريل الجاري أحد مقاهي”الشيشة” بضواحي المدينة، هذه العملية أسفرت عن حجز عددا كبيرا من قنينات النرجيلة (87 نرجيلة) فيما تم اعتقال بعض المرتادين حوالي 20شخصا منهم 07 من العنصر النسوي.

وتاتي هذه الحملة، في إطار التوجهات الأمنية بالمدينة بعد تفاقم الظاهرة وتكاثر مقاهي الشيشة، خصوصا في رمضان وما ترافقها من تصرفات تمس بالأخلاق، بل تتجاوز ذلك الى كون هذه المقاهي والمحلات تستقطب فتيات قاصرات.

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‫8 تعليقات

  1. يجب اغلاق هذه المحلات بصفة نهائية وكذالك ماذا عن محلات بيع السجائر(صاكات) وملاهي الفنادق المعروفة التي تقدم الخمور .يجب النظر للموضوع بموضوعية ..

  2. لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اللهم لا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا.اين هم المسؤولين ..

  3. المشكل ليس في إغلاق هذه المقاهي الوقاية خير من العلاج الآباء عليهم مراقبة بناتهم وأبناءهم لأن أغلب زبائن هاته المقاهي قاصرين ويأتون إليها دون علم آباءهم..

  4. نتمنى ان تعم العملية لمنع جميع المقاهي وشكرا للامن الوطني على مجهوداتهم..

  5. يجب أن تكون هذه الحمالات على طول السنة اللهم نسألك الهداية والمغفرة والتوبة شباب ضائع وسط متاهات الحياة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  6. نرجو ان تنتشر هذه الحملة لمحاربة مقاهي الشيشة في كل مدن المغرب ،خاصة وان هناك من يخفي القاعة الخاصة بالشيشة ..

  7. يارب نسألك العفو والعافية والهداية للناس الذين ظلوا الطريق واتبعوا حب أنفسهم واستحود الشيطان عليهم اللهم اهديهم إلى التوبة والمغفرة والابتعاد عن المعاصي والذنوب…

  8. الشيشة مخدر ، غير مرخص له ، لكن بتشجيع حكومي يجب على إدارة الجمارك ان تمنع وصوله إلى المستهلك ..

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