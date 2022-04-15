وجدة .. مصالح الأمن تداهم أحد مقاهي “الشيشة” وتعتقل مرتاديها

2022-04-15 / 14:47
0
هبة بريس : وجدة

داهمت المصالح الأمنية بوجدة مساء الأربعاء 13 أبريل الجاري أحد مقاهي”الشيشة” بضواحي المدينة، هذه العملية أسفرت عن حجز عددا كبيرا من قنينات النرجيلة (87 نرجيلة) فيما تم اعتقال بعض المرتادين حوالي 20شخصا منهم 07 من العنصر النسوي.

وتاتي هذه الحملة، في إطار التوجهات الأمنية بالمدينة بعد تفاقم الظاهرة وتكاثر مقاهي الشيشة، خصوصا في رمضان وما ترافقها من تصرفات تمس بالأخلاق، بل تتجاوز ذلك الى كون هذه المقاهي والمحلات تستقطب فتيات قاصرات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اختيار شارع الزيراوي كمحطة أولى من برنامج إعادة التهيئة بالدار البيضاء

اختيار شارع الزيراوي كمحطة أولى من برنامج إعادة التهيئة…

2022-04-15 / 15:49
Photo of العيون الشرقية .. غياب الأدوية وفضاءات الإستقبال يضاعفان معاناة المرضى

العيون الشرقية .. غياب الأدوية وفضاءات الإستقبال يضاعفان معاناة…

2022-04-15 / 15:40
Photo of نقابة مخاريق تطالب بزيادة ألف درهم لأجور الموظفين و بتحسين نظام الترقية

نقابة مخاريق تطالب بزيادة ألف درهم لأجور الموظفين و…

2022-04-15 / 15:20
Photo of تسجيل 37 إصابة جديدة زصفر وفاة بكورونا

تسجيل 37 إصابة جديدة زصفر وفاة بكورونا

2022-04-15 / 15:09
Photo of المغرب أفضل دولة عربية وإسلامية في رصد الأهلة وإثبات الشهور القمرية

المغرب أفضل دولة عربية وإسلامية في رصد الأهلة وإثبات…

2022-04-15 / 14:20
Photo of استئنافية البيضاء تؤجل النظر في ملتمس تمتيع التازي بالسراح المؤقت

استئنافية البيضاء تؤجل النظر في ملتمس تمتيع التازي بالسراح…

2022-04-15 / 13:33
Photo of ميدلت-الريش.. انقطاع مؤقت لحركة السير يوم السبت

ميدلت-الريش.. انقطاع مؤقت لحركة السير يوم السبت

2022-04-15 / 12:49
Photo of أكادير : بعد توالي إنهيار أسقف سوق أنزا.. من المسؤول عن وضعيته الكارثية ؟؟

أكادير : بعد توالي إنهيار أسقف سوق أنزا.. من…

2022-04-15 / 12:37
Photo of الحموشي ينزل عقوبة بمسؤول أمني بالجديدة “اتهمته شرطيتان بالتحرش”

الحموشي ينزل عقوبة بمسؤول أمني بالجديدة “اتهمته شرطيتان بالتحرش”

2022-04-15 / 12:13
Photo of محكمة مراكش تؤجل قضية “الكوميسير ” و”مديرة الوكالة البنكية” وترفض طلب استدعاء شهود

محكمة مراكش تؤجل قضية “الكوميسير ” و”مديرة الوكالة البنكية”…

2022-04-15 / 11:20

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق