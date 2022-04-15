وجدة .. مصالح الأمن تداهم أحد مقاهي “الشيشة” وتعتقل مرتاديها

هبة بريس : وجدة

داهمت المصالح الأمنية بوجدة مساء الأربعاء 13 أبريل الجاري أحد مقاهي”الشيشة” بضواحي المدينة، هذه العملية أسفرت عن حجز عددا كبيرا من قنينات النرجيلة (87 نرجيلة) فيما تم اعتقال بعض المرتادين حوالي 20شخصا منهم 07 من العنصر النسوي.

وتاتي هذه الحملة، في إطار التوجهات الأمنية بالمدينة بعد تفاقم الظاهرة وتكاثر مقاهي الشيشة، خصوصا في رمضان وما ترافقها من تصرفات تمس بالأخلاق، بل تتجاوز ذلك الى كون هذه المقاهي والمحلات تستقطب فتيات قاصرات.

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