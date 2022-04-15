اختيار شارع الزيراوي كمحطة أولى من برنامج إعادة التهيئة بالدار البيضاء

هبة بريس - البيضاء

أوراش عديدة مفتوحة بمدينة الدار البيضاء، فأينما وليت وجهك بالعاصمة الاقتصادية إلا و تسترعي انتباهك يافطات الأشغال العمومية و منظر الحفر و الأتربة و الجرافات و الآليات و الإصلاح و العمال في كل أرجاء المدينة تقريبا.

شارع الزيراوي بمقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء واحد من بين المناطق التي تشهد بدورها أشغالا مكثفة، و هي أشغال إنجاز مشروع كبير يرمي إلى تهيئة هذا الشريان الهام في حركة السير بالدار البيضاء الكبرى.

و تمتد هذه الأشغال من شارع مولاي يوسف و إلى غاية شارع الزرقطوني على طول شارع الزيراوي الذي ستتم تقوية و تأهيل أرضيته و الأرصفة المتواجدة بجنباته، إضافة إلى تقوية و تجديد شبكات الماء الشروب، الكهرباء، الإنارة العمومية و التطهير السائل.

هكذا، و في إطار المشروع الذي تطلقه جماعة سيدي بليوط للرقي بهذا الشارع الحيوي الذي يتواجد في محور طرقي هام و وسط أحياء تاريخية، تنجز ليدك أشغالا على مستوى شبكاتها استباقا لأشغال التهيئة التي ستشمل هذا الشارع.

و بخصوص هذه المشاريع، قامت كنزة الشرايبي، رئيسة مقاطعة سيدي بليوط بزيارة لموقع انطلاق أشغال المشروع، و اطلعت على الجوانب المتعلقة به و بسير أشغاله، حيث صرحت بخصوص ذلك قائلة : “يدخل مشروع إعادة تهيئة شارع الزيراوي ضمن برنامج شمولي سيعم مجموعة من الشوارع المتواجدة بتراب مقاطعة سيدي بليوط، و في إطار استراتيجية عامة للمقاطعة تروم التهيئة الشاملة و المتكاملة بمواصفات و معايير ذات جودة عالية تراعي الجمالية من جهة، و سلاسة السير و الجولان و انسيابية حركة المرور، من جهة ثانية”.

و عن مشروع إعادة تأهيل شارع الزيراوي، قالت كنزة الشرايبي: “مشروع إعادة التهيئة هذا كان سيقتصر فقط على إصلاح الطرق و الأرصفة، لكن المنطقة و روح الحكامة الجيدة و ترشيد النفقات، جعلنا نطمح إلى توسيع هذه الأشغال لتشمل تجديد شبكة الإنارة العمومية، و طمر الشبكة الجوية لكهرباء الجهد المنخفض، و تقوية شبكة الماء الشروب و إحداث قنوات لصرف مياه الأمطار، و ذلك في إطار مقاربة استباقية تفاديا للاضطرار إلى برمجة أشغال حفر بعد الانتهاء من إنجاز المشروع”.

و من جهة أخرى، أكدت رئيسة مقاطعة سيدي بليوط أن اختيار شارع الزيراوي كمحطة أولى من برنامج إعادة التهيئة التي ستشمل في المستقبل القريب حي ﯕوتيي بإعادة تهيئة شارع موسى بن نصير و شارع حسن السكتاني، يعود إلى المكانة المتميزة لهذا الشارع بتراب المقاطعة و المستمدة من موقعه الجغرافي الرابط بين مجموعة من الشوارع الرئيسية بقلب مدينة الدار البيضاء، و كذا إلى حمولته التاريخية باعتباره من أعرق شوارع العاصمة الاقتصادية، و أيضا بالنظر إلى زخمه المعرفي و الثقافي باحتضانه لثانوية ليوطي.

و لمواكبة تهيئة شارع الزيراوي، أنجزت ليدك لفائدة مقاطعة سيدي بليوط دراسات تتعلق بتجديد شبكة الإنارة العمومية وفقا للمخطط المديري لتهيئة الإضاءة و ملاءمة التطهير السائل لمياه الأمطار مع تصميم مشروع تهيئة الشارع، و دراسات خاصة بطمر الشبكة الجوية لكهرباء الجهد المنخفض، كما يتوقع أن تستبق ليدك أشغال تهيئة الشارع بعمليات لتقوية شبكتي الماء الشروب و التطهير السائل.

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