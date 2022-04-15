نقابة مخاريق تطالب بزيادة ألف درهم لأجور الموظفين و بتحسين نظام الترقية

2022-04-15 / 15:20
0
هبة بريس - الدار البيضاء

طالبت المركزية النقابية للاتحاد المغربي للشغل بعدد من النقاط في مذكرتها المتعلقة بالقطاع العام و منها تحسين الأجور و رفع الحد الأدنى و تحسين نظام الترقية.

و حسب ما تضمنته مذكرة المطالب الآنية والاستعجالية المتعلقة بالقطاع العام-لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي برسم سنة 2022 و التي نشرتها نقابة مخاريق، فقد جاء فيها أنه يتعين على الحكومة إعادة النظر في أجور موظفي القطاع العام.

و جاء في ذات المذكرة أن الوظيفة العمومية باتت تشكل اليوم قضية وطنية أساسية، بالنظر لارتباطها الوثيق ليس فقط بالوضعية المادية والمهنية والاجتماعية والمهنية للموظفات والموظفين، بل لعلاقتها الوطيدة بدمقرطة المرفق العام وإرسائه عل أسس المواطنة والشفافية والجودة والفعالية والنجاعة في تقديم الخدمات العمومية للمواطنات والمواطنين، حيث لا يمكن بناء مرفق عمومي وطني مبني على مبادئ ومعايير الحكامة الجيدة والديمقراطية والتدبير الشفاف والنزيه، دون الاهتمام بمطالب الموظفات والموظفين ودون النهوض بأوضاعهم المادية والمعنوية.

و طالبت المركزية النقابية السالفة الذكر بمجموعة من المطالب في مقدمتها زيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام، و رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 4000 درهم صافية.

كما دعت دتحسين نظام الترقي في الدرجة عبر مراجعة رفع نسبة حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% لتشمل كافة الهيئات والأطر، إسوة بما هو معمول به لبعض الفئات كالمنتدبين القضائيين والمحررين وكتاب الضبط بوزارة العدل، و تقليص سنوات الأقدمية المطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية من 6 إلى 4 سنوات.

كما طالبت بتخفيف العبء الضريبي على الموظفين عبر تقليص الضريبة على الدخل، من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل أو الرفع من الحد الأدنى المعفى، وذلك في إطار السعي إلى إرساء عدالة جبائية أكبر.

و دعت أيضا للزيادة في قيمة خفض الضريبة على الدخل عن الأطفال والزوج من 30 درهم إلى 300 درهم، و إقرار مبدأ المساواة في التعويضات العائلية بالنسبة لجميع أطفال الموظفين، عوض التمييز في التعويض العائلي بين الأبناء الثلاثة الأوائل والأولاد الآخرين، حاليا يتقاضى الموظف 300 درهم صافية عن الثلاثة الأوائل، و36 درهم صافية عن البقية في حدود ستة أطفال، فضلا على إدماج جميع الحاصلين على تكوين باكالوريا + 5 سنوات في الرقم الاستدلالي 509 على غرار الصيادلة وأطباء الأسنان.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اختيار شارع الزيراوي كمحطة أولى من برنامج إعادة التهيئة بالدار البيضاء

اختيار شارع الزيراوي كمحطة أولى من برنامج إعادة التهيئة…

2022-04-15 / 15:49
Photo of العيون الشرقية .. غياب الأدوية وفضاءات الإستقبال يضاعفان معاناة المرضى

العيون الشرقية .. غياب الأدوية وفضاءات الإستقبال يضاعفان معاناة…

2022-04-15 / 15:40
Photo of تسجيل 37 إصابة جديدة زصفر وفاة بكورونا

تسجيل 37 إصابة جديدة زصفر وفاة بكورونا

2022-04-15 / 15:09
Photo of وجدة .. مصالح الأمن تداهم أحد مقاهي “الشيشة” وتعتقل مرتاديها

وجدة .. مصالح الأمن تداهم أحد مقاهي “الشيشة” وتعتقل…

2022-04-15 / 14:47
Photo of المغرب أفضل دولة عربية وإسلامية في رصد الأهلة وإثبات الشهور القمرية

المغرب أفضل دولة عربية وإسلامية في رصد الأهلة وإثبات…

2022-04-15 / 14:20
Photo of استئنافية البيضاء تؤجل النظر في ملتمس تمتيع التازي بالسراح المؤقت

استئنافية البيضاء تؤجل النظر في ملتمس تمتيع التازي بالسراح…

2022-04-15 / 13:33
Photo of ميدلت-الريش.. انقطاع مؤقت لحركة السير يوم السبت

ميدلت-الريش.. انقطاع مؤقت لحركة السير يوم السبت

2022-04-15 / 12:49
Photo of أكادير : بعد توالي إنهيار أسقف سوق أنزا.. من المسؤول عن وضعيته الكارثية ؟؟

أكادير : بعد توالي إنهيار أسقف سوق أنزا.. من…

2022-04-15 / 12:37
Photo of الحموشي ينزل عقوبة بمسؤول أمني بالجديدة “اتهمته شرطيتان بالتحرش”

الحموشي ينزل عقوبة بمسؤول أمني بالجديدة “اتهمته شرطيتان بالتحرش”

2022-04-15 / 12:13
Photo of محكمة مراكش تؤجل قضية “الكوميسير ” و”مديرة الوكالة البنكية” وترفض طلب استدعاء شهود

محكمة مراكش تؤجل قضية “الكوميسير ” و”مديرة الوكالة البنكية”…

2022-04-15 / 11:20

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق