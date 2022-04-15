عن عمر ناهز 74.. وفاة الفنانة رشيدة الحراق

2022-04-15 / 13:44
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نجلاء مزيان: هبة بريس

توفيت صباح يومه الجمعة بمدينة الرباط، الفنانة رشيدة الحراق عن عمر ناهز 74 سنة بعد معاناتها الطويلة مع مرض السرطان.

و نعت الفنانة المغربية لطيفة أحرار الفقيدة عبر حائطها الفيسبوكي، حيث كتبت:”وفاة الفنانة الكبيرة رشيدة الحراق الله يرحمها ويصبر عائلتها الصغيرة والكبيرة”.

و أضافت :”بعد أول تجربة إذاعية، خاضت الفنانة رشيدة الحراق غمار تجربة التلفزيون بالمشاركة في فيلم “ذئاب لا تموت”، كما شاركت في مسلسل “الشرع اعطانا ربعة” الذي ضم ثلة من الأسماء البارزة مثل عزيز سعد الله وخديجة أسد وثريا .جبران”.

و الجدير بالذكر أنه من بين أبرز أعمال الفنانة الراحلة، مسلسل “الطريق المجهول”، و”راضية”، و “علاش اولدي” ، و “غضبة” و”بنات لالة منانة”، وفيلم “المفتش ماجي” ، “رياض المعطي 9″، “أصدقاء الأمس، .”و”أبو أمل”.

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