استئنافية البيضاء تؤجل النظر في ملتمس تمتيع التازي بالسراح المؤقت

2022-04-15 / 13:33
0
هبة بريس - الرباط

قررت غرفة المشورة باستئنافية الدار البيضاء، تأجيل النظر في ملتمس تمتيع طبيب التجميل حسن التازي بالسراح المؤقت.

وأجلت المحكمة النظر في الملتمس الذي تقدم به دفاع التازي، بعد تدخل النيابة العامة والتي شددت على أن التهم المتابع بها المعني بالأمر خطيرة وتستدعي المتابعة في حالة اعتقال.

هذا ويتابع التازي بجناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية)، بواسطة عصابة إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض، وجنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في النصب، وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وجنحة ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غش أو تصريح كاذب -بصفته مدير المصحة-، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار، وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله، وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ميدلت-الريش.. انقطاع مؤقت لحركة السير يوم السبت

ميدلت-الريش.. انقطاع مؤقت لحركة السير يوم السبت

2022-04-15 / 12:49
Photo of أكادير : بعد توالي إنهيار أسقف سوق أنزا.. من المسؤول عن وضعيته الكارثية ؟؟

أكادير : بعد توالي إنهيار أسقف سوق أنزا.. من…

2022-04-15 / 12:37
Photo of الحموشي ينزل عقوبة بمسؤول أمني بالجديدة “اتهمته شرطيتان بالتحرش”

الحموشي ينزل عقوبة بمسؤول أمني بالجديدة “اتهمته شرطيتان بالتحرش”

2022-04-15 / 12:13
Photo of محكمة مراكش تؤجل قضية “الكوميسير ” و”مديرة الوكالة البنكية” وترفض طلب استدعاء شهود

محكمة مراكش تؤجل قضية “الكوميسير ” و”مديرة الوكالة البنكية”…

2022-04-15 / 11:20
Photo of لجان مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، تتلف 123 طنا من المنتجات الفاسدة

لجان مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، تتلف 123 طنا…

2022-04-15 / 10:30
Photo of استمرار معاناة المواطنين من تردي خدمات مستشفى الأمراض العقلية بفاس

استمرار معاناة المواطنين من تردي خدمات مستشفى الأمراض العقلية…

2022-04-15 / 09:35
Photo of طقس الجمعة.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الجمعة.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-04-15 / 07:00
Photo of الاتحاد الإفريقي .. المغرب يؤكد على تعزيز البنيات التحتية الصحية للقضاء على كوفيد- 19

الاتحاد الإفريقي .. المغرب يؤكد على تعزيز البنيات التحتية…

2022-04-14 / 23:37
Photo of هل تم منح تراخيص محاباة لاستغلال الملك العام البحري بالمضيق ؟

هل تم منح تراخيص محاباة لاستغلال الملك العام البحري…

2022-04-14 / 22:42
Photo of خطأ في ترحيل جثمان مسن مغربي يحرج سلطات مطار “إلبراط” ببرشلونة

خطأ في ترحيل جثمان مسن مغربي يحرج سلطات مطار…

2022-04-14 / 22:31

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق