بعد استئناف البطولة.. الجامعة تفصح عن تعيينات حكام الجولة 21

2022-04-15 / 11:52
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هبة بريس - البيضاء

تستأنف بداية من مساء اليوم مباريات البطولة الاحترافية في جولتها الواحدة و العشرين بعد توقف فاق الشهر من الزمن لأسباب متعددة في مقدمتها مبارتي الأسود المؤهلة للمونديال و مشاركات الأندية القارية و كأس العرش.

و تجرى مساء اليوم، مباراة واحدة تجمع الجيش الملكي و اتحاد طنجة، و هي المباراة التي ستلعب بدون جمهور، و سيقودها الحكم محمد النحيح من الملعب و جلال جيد من غرفة الفار.

و برمجت مباراة واحدة كذلك ليلة يوم غد، و ستجمع حسنية أكادير مع الفتح الرياضي و سيقودها الحكم كريم صبري بمساعدة حمزة الفارق في غرفة الفار.

يوم الأحد، سيشهد ثلاث نزالات، الأول يجمع بين المغرب الفاسي و سريع واد زم و هي المباراة التي ستلعب بدون جمهور هي الأخرى، و سيقودها زين العلوي بمعاونة نبيل بن رقية في غرفة الفيديو.

المباراة الثانية لسهرة الأحد ستجمع بين شباب المحمدية و يوسفية برشيد، و سيديرها الحكم الداكي الرداد بينما محمد بلوط سيتواجد بغرفة المساعدة بالفار.

و تختتم منافسات نهاية الأسبوع بلقاء الشباب السالمي و الدفاع الجديدي، و عينت لجنة التحكيم لقيادتها الحكمة الدولية المتألقة بشرى كربوبي و سيساعدها من غرفة الفار مصطفى كشاف.

هذا و تم تأجيل ثلاث لقاءات عن هاته الجولة بسبب مشاركات الأندية المعنية قاريا، و هي لقاءات الرجاء الرياضي و مولودية وجدة و لقاء أولمبيك أسفي و الوداد الرياضي ثم أولمبيك خريبكة مع نهضة بركان.

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