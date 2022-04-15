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تقرير: 76,9% من الأسر المغربية تتوقع ارتفاع أسعار المواد الغدائية

2022-04-15 / 07:34
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هبة بريس

سجل مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الأول من سنة 2022 تدهورا حادا، فقد بلغ أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث الوطني الدائم حول الظرفية لدى الأسر الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، سنة 2008.

وحسب حسب مذكرة إخبارية لمندوبية التخطيط، حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الأول من سنة 2022، فقد صرحت 98,1% من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين أن 0,2% منها ارتأت عكس ذلك، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 97,9 نقطة عوض ناقص 95,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 74,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وتوقعت 76,9% من الأسر ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 2,8%. ليستقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 74,1 نقطة، عوض ناقص 76,2 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص60,2 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

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