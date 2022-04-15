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طقس الجمعة.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-04-15 / 07:00
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بنزول بقايا من الأمطار بالمنطقة الشرقية مع تسجيل كتل ضبابية في بعض المناطق بالسهول المحيطية الشمالية والسواحل الوسطى وغرب الواجهة المتوسطية ومحليا شمال الأقاليم الجنوبية.

وفي باقي جهات المملكة، ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب على العموم ، فضلا عن تناثر بعض الحبات من الغبار بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية.

كما سيلاحظ هبات لرياح قوية نوعا ما أحيانا بكل من جنوب المنطقة الشرقية والسواحل الوسطى والجنوبية .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و07 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، ما بين 13 و20 درجة بالسواحل والجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 07 و15 درجة عموما بباقي الأرجاء .

أما درجات الحرارة العليا ،خلال النهار، فستكون في ارتفاع بمجموع أرجاء المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز ، وقليل الهيجان إلى هائج شمال آسفي ، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين آسفي والداخلة ، وهائجا بباقي السواحل.

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