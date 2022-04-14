صحيفة: خطوة جزائرية جديدة ردا على موقف مدريد من الصحراء
هبة بريس _ الرباط
قالت صحيفة “لاراثون” الإسبانية إن الأضرار الجانبية للتوتر الإسباني مع الجزائر بسبب قضية الصحراء المغربية ، بدأت تظهر شيئا فشيئا خاصة في المجال الاقتصادي.
وأوضحت الصحيفة في تقرير أنه بعد أيام معدودة من إعلان مدريد دعمها مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، سارعت الجزائر إلى وضع عقبات بيروقراطية أمام واردات الماشية من إسبانيا.
وتابع التقرير أن العقبات ازدادت مع مرور الأيام وصولا إلى إغلاق السوق الجزائرية أمام الماشية القادمة من إسبانيا.
وقالت الصحيفة إن الجزائر حولت أنظارها إلى إيطاليا لتصدير الغاز، وأغلقت سوقها أمام الماشية الإسبانية، وهذه علامات لا لبس فيها على أن شيئا ما تغير
ما رأيك؟
المجموع 18 آراء
14
4
9 تعليقات
و لا يحشمو هذو الكابرانات و يقولوا الجزاءر ليست طرف في النزاع. وا سيروا لعنت الله على أصحاب الفتنة و دماء كل من مات او استشهد في هذه الحرب في عنق العسكر و كل من ايدهم. المغرب في صحراءه و الصحراء في مغربها ولو كان في مقدرته طلق رصاصة واحدة لما تراجعوا و كيدهم في نحرهم انشاء الله و تحيا جمهورية القبائل الحرة.
والله ان جارة السوء الخرايىرية تلعب بالنار ما مرة تقول وتصرح بأنها لا دخل لها في موضوع الصحراء المغربية وهنا اتضح الأمر انها هي المسؤولة والمزعومة بمد دراعيها الحقيدن الكريهبن الحقيقين تجاه المملكة المغربية الشريفة والله انها تطبل بالهواء الفارغ ونوضخ لها بأن اقتراح الحكم الداتي المقطر في عينها هو الاساس وهو الصحيح والحقيقي المعلن من جميع الأطراف المعنية قصد اتخاذ القرار التام لا رجعة فيه ابى من ابى وكره من كره وما النصر الا من عند الله والخزي والذل والعار والهوان للكراغلة ومن يساندهم فاللهم كثر حسادنا الله الوطن الملك عاش المغرب في ظل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
التطبيل في الماء : كما وجدت الجزائر مصدرين و مستوردين جدد ، ستجد إسبانيا مصدرين و المستوردين جدد .
على اسبانيا الاستعداد لمجاعة كبرى لان الجزائر ستقطع عليها امدادات الخضر والفواكه والسمك واللحوم وقطع غيار الطائرات والسيارات والتكنلوجيا الحديثة والمواد الطبية و…….
لا حول ولاقوة الا بالله
اسبانيا دولة عظمى هل ستشعر بدولة تشهد طوابير كيلومترية يوميا على الحليب اما السميد فلا يمكن الا بدفتر عائلي
انها من غرائب طابوريستان !!!
هذا يعبر بوضوح ان البوليزاريو عند رئيس الجزائر وجماعته هي من المقدسات عند ااحكام في الجزائر،
استنتاج :البوليزاريو هي عصابة جزائرية ولدت من اجل محاربة المغرب، وتقسيمه واستنزافه.
وغدا سوف تنشئ عصابة اخرى قد تحارب بها ليبيا، اذا اتضح انها اخذت تسترجع عافيتها وقوتها، و تخالفها نهج سياسة ان تكون الجزائر قوة ضاربة!!!!
تزعم “الدولة العظمى” عفوا “القوة الضاربة” بانها تقف مع المشردين واللاجئين،
ليكونوا دولا ضاربة مثلها.
سؤال:هل الاموال التي تغدقه على منظمتها الارهابية البوليزاريو، والعتاد من الاسلحة المتنوعة، والاعلام الذي همه الاول والاخير هو سب المغرب ووالتقول عليه كذبا وزورا،
فيما يقع في الجزائر، من احداث، مثل ماادعت ان الحرائق بالجزائر هي من فعل المغرب، وفي الحقيقة ماهي الا من فعل المخابرات الجزائرية والعسكر، لمطاردة الجزائريين المعارضين.
هل مل مايقدمه من مختلف انواع الدعم، حكام الجزائر، تجاه البوليزاريو يقدمون عشر العشر منه الى فلسطين؟
حسبنا الله ونعم الوميل.
ان حكام الجزائر الدين طالما نبهتهم بصفتي مغربي، ساعدت الجزائر على نيل استقلالها من فرنسا، بان الصحراء المغربية لاتمادي فيها ،وان الشعب المغربي قاطبة متعلق بمغربيتها ، يستمرون في مقاطعة البلدان الدين يعترفون بمغربية الصحراء ودلك على حساب شعبهم …فكيف بمادا يقاطعون على حساب شعبهم استيرادالاكباش من اسبانيا، وعيد الاضحى الأبرك يقترب وانتاج الاكباش يضعف في جل ولاياتهم …أم ان الحكام الجزائريين لايدرون ادارة البلاد مند عشرات السنين ..ان الطابورات للناس ستتزايد ، فيخيب ظنهم يوما عن يوم في حقهم حتى ينهضوا يوما لقتل حكامهم الجبابرة . ويستحقون هدا ولو استمروا في تسجين الناس…
الجزائر لاتجد السميد والحليب والزيت فلاحاجة للشعب المقهور باللحم لأنه لن يستطيع شراءه واسبانيا لن تتأثر في شيء لأنها دولة عملاقة اقتصاديا والجزائريون يفرون اليها عبر البحار ويموت نصفهم
وتقول العصابة أنها ليست طرفا في النزاع الذي فبركته
ما يقوم به حكام الجزائر يشبه لعب الاطفال، كل شئ متشابك السياسة الاقتصاد العلاقات العائلية، اخر شئ يمكن ان ينظروا له هي مصلحة الشعب، هذا غير مهم، حتى اصبح المواطن ملزم بقضاء نصف يومه في الطوابير ان اراد قضاء اغراض اولاده، اهكذا تبنى الاوطان؟ هزلت، هزلت، هزلت…..