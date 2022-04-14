خطأ في ترحيل جثمان مسن مغربي يحرج سلطات مطار “إلبراط” ببرشلونة

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن عائلة مغربية تفاجئت بوصول جثمان ليس لها إلى أرض الوطن بعد خطأ فادح تسببت فيه سلطات مطار “إلبراط” الدولي ببرشلونة.

وتعود تفاصيل هذه الواقعة الغريبة الى يوم 30 مارس الماضي ، إذ كان من المنتظر أن يصل جثمان المسن المغربي البالغ من العمر 77 إلى أرض الوطن للدفن، غير أن العائلة تفاجئت بوصول جثمان سيدة عوض جدها المتوفى يوم 23 مارس بإحدى مستشفيات العاصمة الكتالانية.

وتسبب هذا الخطأ في تدمر أفراد العائلة داخل الوطن وخارجه،حيث قرروا رفع دعوى قضائية ضد الجهة التي أعطت الأوامر بنقل جثمان لا يتطابق مع الوثائق المرفقة خاصة إذا علمنا أن الجنس الحقيقي يعود لرجل والجنس الغريب هو لسيدة أخرى.

وتأتي هذه الواقعة لتساءل من جديد سلطات مطارات المملكة المغربية التي أشرت على وثائق دخول الجثمان دون إلقاء نظرة على ما بداخل الصندوق، الشيء الذي قد يجر وابلا من الإنتقاذات على الأجهزة العاملة بالمطارات لما في ذلك من إخلال وتقصير يستحيل أن يغتفر.

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