فرانكفورت يفاجئ برشلونة في عقر داره

فرانكفورت يفاجئ برشلونة في عقر داره

2022-04-14 / 22:09
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هبة بريس _ رياضة

صنع أينتراخت فرانكفورت الألماني مفاجأة في ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” لكرة القدم، بعد إقصائه لبرشلونة الإسباني، الخميس، في عقر داره.

وكانت مباراة الذهاب في ألمانيا انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وكما وعد المدير الرياضي في النادي ماركوس كرويشه “سنذهب إلى هناك ونهزمهم”، نجح الفريق الألماني في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين لبرشلونة وأمام أنصار الفريق الإسباني.

ووصلت جماهير فرانكفورت إلى برشلونة بأعداد كبيرة لمتابعة أهم مباراة في التاريخ الحديث للنادي.

وكان برشلونة الذي استعاد بريقه في الفترة الأخيرة، يأمل في أن يتخطى واقع تعثره على أرضه في المسابقات القارية هذا الموسم، ويفوز على الفريق الألماني وحجز بطاقته إلى المربع الذهبي.

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