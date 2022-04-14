الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد “موسكفا

هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الخميس، أن سوء الأحوال الجوية أدت إلى غرق الطراد “موسكفا”، الذي اندلع على متنه حريق بسبب انفجار ذخيرة.

وقالت الدفاع في بيان، إنه “أثناء سحب الطراد “موسكفا” إلى الميناء فقد قدرته على التوازن والطفو”.

وأوضح البيان أن سوء الأحوال الجوية في البحر والأضرار التي لحقت به نتيجة الحريق أدت إلى غرقه”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اندلاع حريق على متن الطراد الصاروخي الروسي “موسكفا”.

وقالت الوزارة في بيان: “تم إجلاء طاقم الطراد موسكفا وجاري التحقيق في أسباب اندلاع الحريق”.

وأضافت الوزارة: “نتيجة الحريق انفجرت ذخيرة على متن الطراد موسكفا ولحقت به أضرار بالغة”.

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