الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد “موسكفا
هبة بريس _ وكالات
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الخميس، أن سوء الأحوال الجوية أدت إلى غرق الطراد “موسكفا”، الذي اندلع على متنه حريق بسبب انفجار ذخيرة.
وقالت الدفاع في بيان، إنه “أثناء سحب الطراد “موسكفا” إلى الميناء فقد قدرته على التوازن والطفو”.
وأوضح البيان أن سوء الأحوال الجوية في البحر والأضرار التي لحقت به نتيجة الحريق أدت إلى غرقه”.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اندلاع حريق على متن الطراد الصاروخي الروسي “موسكفا”.
وقالت الوزارة في بيان: “تم إجلاء طاقم الطراد موسكفا وجاري التحقيق في أسباب اندلاع الحريق”.
وأضافت الوزارة: “نتيجة الحريق انفجرت ذخيرة على متن الطراد موسكفا ولحقت به أضرار بالغة”.
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21 تعليقات
الموت للشيوعيين اعذاء الله واعذاء الإنسانية
اللهم بحولك وقوتك ان تحفظ الذين لا ذنب لهم في الصراعات السياسية ولا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم..
الغرب كعادتهم سيتركون اكرانيا وشعبها ورئيسها لمصيرهم ولن يغيثوهم اقصى ماعندهم فعله هو العقوبات على روسيا..
هذا مصير كل كل دولة تخاطر بأمنها مقابل المال. تجريد أوكرانيا من اسلحتها وإغلاق منشآتها الننوي كان أكبر خطأ منها، الولايات المتحدة الأمريكية وعدت أوكرانيا بأنها تتكفل حمايتها ضد كل عدوان وهاهي الان تركت وحيدة و أصبحت فريسة سهلة للغزو الروسي…
لا أعتقد ان الدول الغربية ستدخل لحل هذه الأزمة فهي تراهن بمثل الحروب من أجل بيع المعدات الحربية لاتهمها الإنسانية هكذا هي أفكارهم الخبيثة…
كل العالم يستنكر هاته الحرب ضد الانسانية جمعاء وكلنا سنؤدي ثمن هذه الحرب نتمنى ان تعود روسيا واكرانيا الى الحوار ويجدوا مخرجا وحلا لحقن الدماء..
شيء مؤلم طبعا الشعب والناس الابرياء والاطفال والنساء وكبار السن يدفعون الثمن اللهم لطفك بالبشر يارب..
لاحول ولاقوة الا بالله ماذنب أولئك الأطفال وتلك النساء العجائز والنساء الحوامل والطلبة العرب الذين ذهبوا من اجل الدراسة ..
بعدما كانت اوكرانيا تمتلك اكبر سلاح نووي في العالم بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991 امريكا اقنعت اوكرانيا بالتخلي عن السلاح النووي وانها ستكون سند لها ضد أي هجوم مستقبلي وكما أن روسيا وعدت أيضاً انها لن تحاربها
اما اليوم روسيا بدأت بأحتلال اوكرانيا وأمريكا تشاهد من بعيد وتقوم بإصدار بيانات
خلاصة القول: من تخلى عن سيفه قُتل به..
لقد اثبت هذه الحرب بان العالم اصبح كالغابة القوي ياكل الضعيف ..
كل ماتفعله امريكا وحلفائها الاوربيون تجاه الغزو الروسي لاوكرانيا هو حزمة عقوبات اقتصادية فقط وحرب سبرانية ولاتستطيع امريكا وحلفائها الرد عسكريا عليها كون روسيا لديها قوات ردع قوية وامتلكها ثاني اكبر دولة من حيث النووي..
ربما هاته الحرب قد تعيد التوازن والعدالة ومحو الظلم الطغيان والجبروت قد تهيئ الارض من جديد لاحتضان الاجيال القادمة إن أتت من بعدها أجيال..
دائما الشعوب و المدنيين هم من يتحملون تعنت الحكام تتشرد الاسر و الاطفال و يفقد الناس ذويهم لاحول ولا قوة الا بالله..
روسيا عضو دائم في الأمم المتحدة وبلد نووي وقوي عسكريا واكبر دولة في المنطقة أوكرانيا استفزت روسيا بتحريض أمريكي والنتيجة الخاسر الأكبر أوربا واوكرانيا والرابح على أمريكا إعادة حساباتها..
بوتين لديه قوة وتجربة في الميدان الحربي ويصعب هزمه ..
اوكرانيا لن ترد لأنها لا تستطيع الرد إلا بأمريكا وحلف الناتو. وأمريكا وحلف الناتو يعلمون جيدا من هو بوتن لهذا لن يتجرؤا أن يفعلوا شيء وفي آخر هذا التصعيد تستسلم اوكرانيا وتنتصر روسيا لانها القوة العظمى للقرن 21.
انها حرب الإقتصاد بين زعماء العالم امريكا وروسيا والضحية هو الشعب البريء اللهم احفظنا اخواننا المسلمين اينما كانوا وحلول ..
لن تتجرأ أمريكا بالاقتراب من اوكرانيا فالواقع أصبح لروسيا بعد عجز أمريكا داخليا وهي تعاني الأمرين لم تعد قادرة على اي تدخل خارج اراضيها وخصوصا مع دولة مثل روسيا ..
ومن يحاسب امريكا التي روعت العالم وفرضت سيطرتها على العالم ..
روسيا تحمي نفسها واراضيها من حلف الناتو الذي يقترب من حدودها فمن الطبيعي ان تتصرف هكذا لماذا تأسس حلف الناتو اصلا؟. …