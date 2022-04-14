لمياء تازي

مغربية ضمن أقوى قادة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط

2022-04-14 / 20:37
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هبة بريس _ الرباط

برزت أهمية قطاع الرعاية الصحية أكثر من أي وقت مضى، سيما مع تعافي العالم جزئيًا من جائحة كورونا. في حين شهد القطاع ابتكارات وإنجازات تاريخية خلال وقت قياسي.

وقد انفتحت شهية المستثمرين تجاه تمويل شركات الرعاية الصحية خلال العاميين الماضيين، كما تضاعف تمويل ابتكارات القطاع مرتين عالميًا خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2020، ليصل إلى 44 مليار دولار. كذلك تزايدت عمليات الاستحواذ على شركات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الصحية بنسبة 50%، وفقًا لبيانات المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأقوى قادة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط” هم رؤساء أكبر مؤسسات القطاع الصحي الأكثر تأثيرًا على حياة ملايين الأفراد في المنطقة وخارجها. فيما هيمن قادة شركات الأدوية على القائمة، من خلال 20 قائد أعمال، يليهم رؤساء أكبر المستشفيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ 19 قياديًا.

أما المقارّ الرئيسية للشركات التي يعمل فيها هؤلاء القادة فمعظمها في الإمارات بواقع 25 شركة، تليها السعودية بـ 13 شركة، و6 شركات في مصر، وشركتين في قطر، وشركة واحدة في كل من الجزائر والأردن والمغرب والكويت.

وحصلت لمياء التازي ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Sothema ، ونائب رئيس FMIIP و ASMEX ، على تصنيف مجلة فوربس في المرتبة 28 بين قادة قطاع الصحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وهي الشخصية المغربية والشمالية الوحيدة التي ظهرت في هذا الترتيب المرموق وواحدة من خمس نساء قدمتها المجلة.

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